أحدثوا عاهة مستديمة بعامل .. معاقبة 4 أشخاص بجهينة بالمشدد 5 سنوات

أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة المتهمين "م . ح" عامل، و"خ . م" عامل، و"ع . م" عامل، و"ا . م" عامل، يقيمون بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم، بتهمة إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه "ع . م" عامل، بدائرة المركز .





صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بلاغًا من المجني عليه يفيد قيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة به بسبب خلافات سابقة بينهما.





ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة التعدي بالضرب على المجني عليه مما أسفر عن أحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بين الطرفين .





وقررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وأحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى العسيرات المركزي نقاش في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالساق اليمنى تعدى عليه عامل بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات إشارة من المستشفى المركزي بوصول "خالد . ع . ن . ح" 25 سنة نقاش يقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالساق اليمنى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "أحمد . م . م . ع" 31 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم [ السلاح المستخدم ] بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .