جنايات سوهاج تعاقب ديلر المخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهم "م . ص . ع" عامل، يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وخاصة الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة القسم .

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم، وإيهاب سالم، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويجه مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين على عملائه من راغبى الشراء والمتعاطين من الشباب وأصحاب الكيف .





ومن خلال التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته لامواد المخدرة بقصد الإتجار .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .





وفي سياق آخر استقبل مستشفى ساقلتة المركزي سائق توك توك في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج مصابًا بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى تعدى عليه سائق توك توك آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب أولوية المرور وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "جعفر . ع . ح . ع" 29 سنة سائق توك توك يقيم بدائرة المركز مصاباً بجرح قطعي عميق بالرقبة من الناحية اليسري .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيق المصاب "عبد العال . ع . ح . ع" 20 سنة طالب ومقيم بذات الناحية

إتهم "محمد . ا . ر . ع" 23 سنة سائق توك توك ومقيم بناحية دائرة المركز بالتعدي على شقيقه المذكور بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلاف علي أولوية المرور بالدراجات النارية [ توك توك ] .





تم ضبط المتهم والآداه المستخدمة "مطواه " بإرشاده وتبين إصابته بجرح رضي بفروة الرأس وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وأتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لذات السبب .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .