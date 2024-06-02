معاقبة تاجر مخدرات بالمراغة بالمؤبد و100 ألف جنيه غرامة مالية

أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة المتهم "م.م.ع" عامل، يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة "الشابو وجوهر الميثامفيتامين والهيروين"، بدائرة المركز .





صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.





تعود أحداث الواقعة الى عام 2024 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة تفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويجه مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين ومسحوق الهيروين على عملائه وراغبي الشراء من أصحاب الكيف .





ومن خلال التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين ومسحوق الهيروين وسلاح ناري وطلقات نارية من ذات العيار .





وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .





وفي سياق آخر شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية نتج عنها إصابة عامل يبلغ من العمر 43 سنة برش خرطوش بكف اليد اليمنى وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عبد اللطيف . ا . ع . ف" 43 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بكف اليد اليمني وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة و"أحمد . ع . ع . ر" 25 سنة عامل و"السيد . ص . ع . ع" 53 سنة عامل





وطرف ثان " الشرقاوي . م . ا . م" 34 سنة عامل وشقيقه "عماد . م . ا . م" 40 سنة عامل و"محمود . ا . م . ب" 48 سنة سائق الطرفان يقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته مما نتج عنه إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات الجيره بأرضهم الزراعية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .