العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح

أعلنت وزارة التجارة فى العراق ، تحقيق أهداف الموسم التسويقي لمحصول القمح 2024 من خلال كميات القمح المسوقة من الفلاحين والمزارعين، فيما أشارت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.

وزارة التجارة فى العراق

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان أمس السبت، إن "الموسم التسويقي لمحصول القمح 2024 يحقق أهدافه من خلال كميات القمح المسوقة من الفلاحين والمزارعين التي ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج الوطني بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي فى العراق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، أن "عمليات التسويق واسعة النطاق مستمرة في محافظات الموصل وكركوك وديالى، فضلاً عن محافظات عراقية أخرى، في حين بدأت تتضاءل عمليات التسويق في المحافظات الوسطى والجنوبية بعد استكمال عمليات تسليم المحصول حسب إحصائيات وزارة الزراعة خلال الموسم الزراعي".

ولفت المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، بحسب البيان، إلى "جملة من الإجراءات الأمنية التي تقوم بها العمليات المشتركة والأجهزة الأمنية ودائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة بهدف منع دخول أي كميات ترد من مصادر غير معروفة أو مخزونة في مخازن وتعود لأعوام سابقة حيث يتم التعامل معها من خلال وضع اليد وإعادتها إلى شركة ما بين النهرين في وزارة الزراعة واستقطاعها من الحصة الكلية للفلاح أو المزارع"، بحسب موقع الأسواق العربية.

وزارة التجارة فى العراق

وزارة التجارة فى العراق

وتابع المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، أن "نجاح عمليات التسويق وحصر المخالفات التي حصلت في مواسم سابقة أسهم في إبداء كافة التسهيلات للفلاحين بما يحقق الاكتفاء الذاتي الذي أسهم في دخول العراق كدولة منتجة للقمح التي تشكل أولوية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي".

وفي الأسبوع الماضي، افتتحت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة ساحة "روفيا"، بمحافظة نينوى، فيما سلمت أولى كميات القمح المسوقة وذلك في سياق السعي لزيادة الطاقات الخزنية في المحافظة.

وأعلنت وزارة التجارة فى العراق ، في شهر أبريل/نيسان، استلام 270 ألف طن من القمح حتى الآن، فيما توقعت وصول الكميات المستلمة خلال الموسم التسويقي الحالي إلى 7 ملايين طن.