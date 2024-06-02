إصابة مواطنين في حادث اصطدام سيارة نقل بسور منزل بالفيوم

أصيب مواطنان بالفيوم في حادث إصطدام سيارة نقل بسور منزل بطريق الفيوم- القاهرة ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة نقل بسور، بمدخل سوق السبت بطريق الفيوم – القاهرة ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

اصابة طالبة بامتحانات الدبلوم بمغص معوى حاد

ومن جهه اخرى أصيبت طالبة بحالة مغص معوي حاد، خلال تأديتها امتحانات الدبلومات الفنية، بمدرسة عبد الرحمن نبيل بمركز إطسا، وتم نقلها الي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بإصابة طالبة بحالة إعياء شديدة خلال تأديتها امتحانات الدبلومات الفنية، بمدرسة الشهيد عبد. الرحمن نبيل بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف الي مكان الحادث وتبين ان الطالبة هدير جمعة محمد 17 سنة ومصابة بحالة مغص معوي وهبوط وقئ، وتم نقل الطالبة الي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.