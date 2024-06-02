فتح: نثمن الجهود المصرية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني

ثمّن المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، عبدالفتاح دولة، جهود مصر لضمان حقوق الشعب الفلسطيني والداعمة للقضية الفلسطينية ولوقف العدوان على قطاع غزة.

وقال "دولة"، خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وجود وكالة أونروا في قطاع غزة، ويمارس حرب تجويع وحصارًا بحق الشعب الفلسطيني، ويريد جعل قطاع غزة غير صالح للحياة.

وتابع: "نأمل تنفيذ وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن تكون خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن جدية لوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية".

وأوضح دولة أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيرفض خطة بايدن إذا كانت طريقًا لإنهاء العدوان، مضيفًا "نأمل ألا تعزز خطة بايدن الفصل الجغرافي بين غزة والضفة الغربية".

ننشر البيان الشهري للأونروا حول تطورات الأوضاع في غزة





وفي سياق متصل، تتجه جميع الأنظار نحو الاقتراح الرامي إلى التوصل إلى نهاية لهذه الحرب من خلال وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتدفق كميات كبيرة وآمنة من الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

وترصد بوابة الوفد الإلكترونية أبرز ما جاء في البيان الشهري للمفوض العام للاونروا كالآتي:

اضطُرَّ أكثر من مليون شخص معظمُهم نُزحوا عدة مرات إلى الفرار مرةً أخرى بحثًا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدًا.



جميع ملاجئ الأونروا الـ 36 في رفح أصبحت فارغة الآن. هذا هو المكان الذي يلجأ إليه الناس للبحث عن مأوى ويجب أن يُحمَّلوا بالحماية في جميع الأوقات تحت علم الأمم المتحدة.



اضطرت الأونروا إلى وقف الخدمات الصحية والخدمات الحيوية الأخرى في رفح.



ومع ذلك، نحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات للمجتمعات. نحن نعمل الآن من خان يونس والمناطق الوسطى التي يعيش فيها 1.7 مليون نسمة.



في خان يونس، استأنفنا العمليات على الرغم من الأضرار التي لحقت بجميع منشآتنا.



يستمر المجال الإنساني في التقلص: سُمِحَ للأونروا بالوصول إلى ما يقل قليلاً عن 450 شاحنة في الأسابيع الثلاثة الماضية لدعم العملية الإنسانية. هذا لا يكفي في ظل الاحتياجات: هناك حاجة على الأقل إلى 600 شاحنة يوميًا من السلع التجارية والوقود والإمدادات الإنسانية.



الوقود على وشك النفاد: فرقنا على أهبة الاستعداد لاستلامه عندما تعطي السلطات الإسرائيلية الضوء الأخضر.