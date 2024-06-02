درع “الصحافة الإنسانية” للزميلة أسماء حموده في دورة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

الوفد تحصد الجائزة

فازت الزميلة أسماء حموده، مدير مكتب جريدة الوفد بالأقصر، بجائزة الصحافة الإنسانية في دورتها الجديدة والتي تحمل اسم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، بتنظيم مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة بكرة لينا، وعدد من المؤسسات المهتمة بالعمل المجتمعي العام.



جاء تكريم الزميلة وتسليمها درع الجائزة عن مشاركتها في تناول بعض القضايا الإنسانية، ونشرها بجريدة الوفد، باعتبار أن الصحفي جزء لايتجزأ من المنظومة المجتمعية، وهو مرآة المجتمع في نقل كافة القضايا المهمة ذات الأولوية للإنسان.



وكان حفل التكريم قد بدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين، وتوجيه الشكر والتحية للصحفي المناضل وائل الدحدوح، ولمسيرته في نقل الحقائق على مدار عقود.



وشهدت الدورة تكريم عدد من الزملاء الصحفيين، ورواد المهنة بالأقصر، بالإضافة إلي تكريم أسماء بعض ممن غادروا دنيانا، وذلك بحضور مجلس أمناء المسابقة ولجنة التحكيم من شيوخ المهنة، الأساتذة الصحفيين: الصحفي محسن جود، مدير مكتب جريدة أخبار اليوم، والصحفي أحمد السعدي، مدير مكتب جريدة الجمهورية، والصحفي حجاج سلامة، مراسل الوكالة الألمانية بالأقصر، وأعضاء بمجلس النواب، والمهندس أسعد مصطفى، مستشار محافظ الأقصر للمشروعات، ومحمد حسين، وكيل وزارة التضامن، ودكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، وعدد من المهتمين بالعمل العام بالمحافظة.



وقال اشرف الهلالي المنسق العام لبكرة لينا، إنه فى إطار حرص "مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام " بالتعاون مع مؤسسة بكرة لينا والجهات المهتمة بالعمل العام لدعم الصحفيين المحليين الذين يحملون على عاتقهم بناء المجتمع الذى ينتمون إليه من خلال نقل رسائلهم الي أصحاب القرار في الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة؛ حرصت المؤسسة على إقامة (جائزه الصحافه الإنسانية) لتكريم الصحفيين المهتمين بالعمل الصحفى الذى له مردود إنسانى فى خدمة المواطن والمجتمع الذي يعيش فيه.

وأوضح: "تحمل الجائزة هذا العام اسم المناضل الصحفي "وائل الدحدوح "الذي يعد نموذج فريد للصبر والإلتزام بمواصلة نقل الحقيقة".



