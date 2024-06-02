الحديثة للغاز الطبيعي: 733 ألف مواطن يتمتعون بالخدمة في الشرقية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، المهندس محمد حسن قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي، في حضور اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس وائل التونسي مدير عام المشروعات، والعميد مهند السعدي مدير عام العلاقات الحكومية، والمهندس حسن عمار مدير مشروعات الشرقية بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمراكز ومدن المحافظة، والوقوف علي المعوقات التي تواجه الشركة في تنفيذ المشروعات المسندة اليها، وإيجاد حلول عاجلة لها.

أطلع المهندس محمد حسن قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي؛ محافظ الشرقية على خطة تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل طبقاً للجدول الزمنى المحدد في كل مركز ومدينة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الخدمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 733431 مواطن، كما تم الإنتهاء من تركيب الشبكات الداخلة والخارجية بعدد 34 قرية ضمن مبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بمركز ومدينة الحسينية، وتوصيل الخدمة لعدد 30 ألف مواطن، بالإضافة إلى توصيل شبكة خارجية لعدد 2 قرية لتكتمل بذلك منظومة الغاز الطبيعي والذي يعد أحد البدائل الهامة لإستخدام الطاقة النظيفة.

تطرق الإجتماع إلى إستعراض أبرز معوقات توصيل الغاز الطبيعي لمدن وقرى ومراكز المحافظة والمتمثلة في ارتفاع قيمة مقايسة إعادة الشيء لأصلة، ليؤكد محافظ الشرقية اننا جميعاُ نعمل للحفاظ على الحالة العامة للطرق والمال العام، ونسعى جاهدين لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، وتوفير بنية تحتية مناسبة تساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية بما يعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.

أكد المحافظ أهمية إستمرار التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والشركات المنفذة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي بنطاق المحافظة، والتي حققت طفرة نوعية في نسب تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز لمنازل المواطنين ، مشدداً على ضرورة الاإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد مع مراعاة تطبيق معدلات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، حفاظاً على سلامة العاملين بالمشروع وأرواح وممتلكات المواطنين.