ضبط نصف طن لحوم بلدية غير صالحة للإستهلاك الآدمي بسوهاج

تمكنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، بالإشتراك مع مباحث التموين، وإدارة حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، من ضبط تروسيكل يستقله أحد الأشخاص أثناء قيامه بتوزيع لحوم مريضه على المحلات، وذلك بعد مطاردته وتم التحفظ على أكثر من نصف طن لحوم مريضة وفاسدة بأختام مزورة وذلك في كمين أعد له بمدينة سوهاج، تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حمدى مدير عام الطب البيطرى بسوهاج، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من خلال مديريات الطب البيطري بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحي وآمن وحفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك حرصًا على أرواح المواطنين حيث يتم التأكد من خلال تلك الحملات من صحة وصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك وقد تم التحفظ على نصف طن من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك الآدمي وممهورة بأختام مزورة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

وشدد الدكتور احمد حمدي محمد مدير عام الطب البيطرى بمحافظة سوهاج على ضرورة ضبط الاسواق والمرور على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها والمطاعم والنوادي والمدارس واستمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظًا على صحة المواطن وفي إطار تشديدات اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم بمتابعة الأسواق وشن العديد من الحملات على المجازر ومحال الجزارة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.