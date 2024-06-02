الإسماعيلية تنظم حفل لتكريم رموز سرابيوم

أقيم حفل مميز لتكريم رموز سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، فى يوم الوفاء وذلك بمركز شباب سرابيوم بحضور الدكتور إيهاب صلاح، مدير عام الشباب والرياضة بالاسماعيليه ودكتور ياسر سعيد وكيل المديرية للرياضه وعدد من قيادات السياسية والشعبية بالمحافظة النائب السابق ابراهيم رفيع والنائب سامى سليم والنائب رمضان أمام والاستاذ محمد عبد الرازق نائبا عن اللواء أشرف عمارة، والعميد عمرو الشافعى رئيس مجلس مدينه فايد، والدكتور شاكر صالح نائب رئيس مجلس مدينه فايد، والاستاذ اكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، والكابتن هانى حماد رئيس مجلس إدارة مركز شباب سرابيوم، والمستشار عصام هاشم

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات المتميزة في مختلف المجالات، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في خدمة المجتمع.

وفي نهاية الحفل، تم تسليم الدروع التذكارية للمكرمين، وسط تصفيق حار من الحاضرين.، حضر الحفل، من قيادات السياسية والشعبية بالمحافظة، وعدد من أهالي سرابيوم.

وأعرب الحاضرون عن سعادتهم بهذا الحفل المميز، وأثنوا على تنظيمه الجيد

وقدم الحفل وقام بتوزيع الجوائز الاعلامى محمد جمعة والرئيس الشرفى لمركز شباب سرابيوم الأستاذ عبدالله الغزلاوى