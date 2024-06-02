أسباب ارتفاع أسعار الأدوية واختفاءها من أسواق الأسكندرية

سادت حالة من الارتباك بين المرضى في محافظة الإسكندرية، بسبب الارتفاع المفاجئ بعدد من أصناف الدواء للأمراض المزمنة بنسبة وصلت إلى 100%، وسط غياب اصناف عديدة للأدوية وإرتفاع أسعار المتوافر منها بات سوق الدواء يواجه تحديات عديدة.

وأصبح الكثير من المرضى خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة يعانون من مشكلات صحية تهدد حياتهم بالموت بسبب نقصان ادويتهم الخاصة مثل امراض القلب والسكر والغدة، وراء الصيادلة واصحاب الشركات الادوية ان السبب فى ارتفاع الادوية ونقص البعض منها هو أزمة فى الدولار الذكى كان من احد ابرز اسباب وجود ازمة فى سوق الدواء وعلى الرغم من اقدام الحكومة خلال الأيام الماضية على الأفراج الجمركى عن البضائع المتكدسة داخل الموانى بعد حل أزمة الدولار، والتى تضمنت بعض السلع الاستراتيجية، والتى كان من بينها الدواء إلا أن مازالت توجد مشكلة تؤرق المواطنين من نقص الادوية عديدة واخرى ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه .

وحرصت الوفد على اراء بعض الصيادلة والمواطنين عن اسباب نقص الادوية وارتفاع اسعار ادويه استراتيجية

قالت الدكتورأحمد ياسرصيدلى، شهدت أسعار الأدوية في مصر ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، تأثرًا بأزمة تقلب أسعار الصرف في البلاد، وزيادة تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، لان غياب الدولا هو السبب فى نقص بعض الادوية بسبب الاستيراد وايضا هو السبب فى ارتفاع سعر الادوية فهويعتبر سبب رئيسى لكل مشاكل الادوية فهو أثر أيضا على توافر بعض الأدوية المُساعدة الأخرى، التي تلقى طلبا موسميًا مرتفعا، مثل أدوية البرد والسُعال، فضلا عن الفيتامينات والمُكمِلات الغذائية، التي لا تخضع أصلا للتسعيرة الجبرية الحكومية، باعتبارها أدوية غير أساسية، مشيرا إلى أن هذه الأدوية، شهدت مؤخرا ارتفاعات متوالية دون رقيب أو ضابط، رغم أهميتها القصوى لبعض الحالات المرضية،

قالت الدكتورة اميرة السيد صيدلانية، لقد شهدت مصر خلال الفترة الماضية نقصاً في بعض الأدوية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وتعود أسباب النقص إلى صعوبة تدبير العملة الصعبة من قبل الشركات للاستيراد، وتأخر الإفراج عن بعض الشحنات في الموانئ، وعدم توافر بعض المواد الخام عالمياً، مما يتسبب ان بعض الشركات تقوم باخفاء بعض الادوية وخاصة المزمنة لتقوم برفع اسعارها مستغلين حاجة المواطنين لها خاصا اصحاب الامراض المزمنة مثل السكر والضغط ، واضافت اننا نجد أن تقدمت العديد من شركات الأدوية بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار منتجاتها ،للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج

قالت نجلاء مصطفى موظفة، حياتنا مهددة بالخطر بسبب شركات الادوية لانها تحتكر الادوية وتقوم برفع اسعارها بشكل مبالغ فيه ، مما يتسبب فى مشكلة تؤرق المرضى لم يجد امامه حل بديل اختفاء سعر الدواء او شراء دواء بسعر مرتفع مبالغ فيه ، وتساءلت هل يعقل اننى مريضة غدة وضغط لم اجد العلاج واستمر شهر بدون اى دواء وللاسف عندما قام الطبيب بتغير الدواء تسبب لى فى مشاكل صحية عرضت حياتى للخطر من المسئول عن الاهمال الذى يحدث بسبب نقص الادوية وارتفاع اسعاارها ؟

قال السيد سعيد سكرتيرعام حزب الوفد بالإسكندرية، إتخذت الحكومة فى الآونة الاخيرة، الكثير من الإجراءات للحد من ارتفاع أسعار الأدوية فى الأسواق المصرية، اولها تخفيض أسعار بعض الأدوية الأساسية وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، والموافقة على استيراد بعض الأدوية ..

وأضاف من أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في السوق المصري 2024 ، هى ارتفاع تكاليف الإنتاج لقد ارتفعت تكاليف الإنتاج المحلي للأدوية، نتيجة لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج مثل العبوات والكرتون، وإرتفاع أسعار العمالة والطاقة.و تحرير سعر الصرف:

يعد تحرير سعر الصرف عام 2022 من أهم العوامل المؤثرة على أسعار الأدوية، حيث أدى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، مما انعكس على أسعار الأدوية المستوردة والمنتجة محلياً التي تعتمد على مكونات مستوردة.و نقص بعض الأدوية، .

واضاف سكرتير الحزب بالاسكندريه: إلى ضعف الرقابة على الأسعار من قبل الجهات المعنية، مما سمح بقيام بعض الصيدليات برفع الأسعار دون مبرر.كما ان بعض الموردين يسيطرون ،على بعض أنواع الأدوية، مما يُتيح لهم التحكم في الأسعار ورفعها دون رقابة.