أسعار الذهب اليوم الأحد في أسواق الصاغة
سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الاحد.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم الاحد في اسواق الصاغة المصرية، استقرارًا، وهدوءًا نسبيًا، بعد أخر تراجع استمر لعدة ايام متتالية دون تحرك شهده سعر المعدن الأصفر الثمين، حيث حقق عيار 21 الأكثر تداولًا أمس تراجعًا بنحو 10 جنيهات، وفيما يلي تحديث لحظي لـأسعار الذهب اليوم، وفقًا لآخر مستويات معلنة من الشعبة العامة لـ الذهب خلال التعاملات اليومية.
وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الذهب اليوم الاحد، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة للوقوف على آخر التطورات التي تطرا على المعدن الاصفر، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:
سعر الذهب اليوم الاحد في الاسواق.. عيار21
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع: 3542.75 جنيه
شراء: 3531.5 جنيه
هبوط: -11.5 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع: 3247.5 جنيه
شراء: 3237.25 جنيه
هبوط: -10.5 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع: 3100 جنيه
شراء: 3090 جنيه
هبوط: -10 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع: 2657.25 جنيه
شراء: 2648.5 جنيه
هبوط: -8.5 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع: 2066.75 جنيه
شراء: 2060 جنيه
هبوط: -6.75 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع: 1771.5 جنيه
شراء: 1765.75 جنيه
هبوط: -5.75 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 9
بيع: 1328.5 جنيه
شراء: 1324.25 جنيه
هبوط: -4.25 جنيه
جنيه ذهب
بيع: 24800 جنيه
شراء: 24720 جنيه
هبوط: -80 جنيه
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
سعر: 27765 جنيه
أونصة
بيع: 2328 دولار
شراء: 2327 دولار
هبوط: -2 دولار
نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
سعر: 13795 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21 الأن بالمصنعية
من الضروري معرفة ان سعر المصنعية للجرام الواحد هو سعر استرشادي يقوم بوضعه التاجر ويختلف من مكان او منطقة الى اخرى، ويتحدد بعدة عوامل اهمها الشركة المصنعة للقطعة الذهبية ومنطقة التاجر، ويتراوح السعر بين 80 الى 250 جنيها للجرام الواحد.
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