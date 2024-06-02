أسعار الذهب اليوم الأحد في أسواق الصاغة

سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الاحد.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم الاحد في اسواق الصاغة المصرية، استقرارًا، وهدوءًا نسبيًا، بعد أخر تراجع استمر لعدة ايام متتالية دون تحرك شهده سعر المعدن الأصفر الثمين، حيث حقق عيار 21 الأكثر تداولًا أمس تراجعًا بنحو 10 جنيهات، وفيما يلي تحديث لحظي لـأسعار الذهب اليوم، وفقًا لآخر مستويات معلنة من الشعبة العامة لـ الذهب خلال التعاملات اليومية.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الذهب اليوم الاحد، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة للوقوف على آخر التطورات التي تطرا على المعدن الاصفر، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

سعر الذهب اليوم الاحد في الاسواق.. عيار21

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع: 3542.75 جنيه

شراء: 3531.5 جنيه

هبوط: -11.5 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع: 3247.5 جنيه

شراء: 3237.25 جنيه

هبوط: -10.5 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع: 3100 جنيه

شراء: 3090 جنيه

هبوط: -10 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع: 2657.25 جنيه

شراء: 2648.5 جنيه

هبوط: -8.5 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع: 2066.75 جنيه

شراء: 2060 جنيه

هبوط: -6.75 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع: 1771.5 جنيه

شراء: 1765.75 جنيه

هبوط: -5.75 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 9

بيع: 1328.5 جنيه

شراء: 1324.25 جنيه

هبوط: -4.25 جنيه

جنيه ذهب

بيع: 24800 جنيه

شراء: 24720 جنيه

هبوط: -80 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

سعر: 27765 جنيه

أونصة

بيع: 2328 دولار

شراء: 2327 دولار

هبوط: -2 دولار

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

سعر: 13795 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 الأن بالمصنعية

من الضروري معرفة ان سعر المصنعية للجرام الواحد هو سعر استرشادي يقوم بوضعه التاجر ويختلف من مكان او منطقة الى اخرى، ويتحدد بعدة عوامل اهمها الشركة المصنعة للقطعة الذهبية ومنطقة التاجر، ويتراوح السعر بين 80 الى 250 جنيها للجرام الواحد.