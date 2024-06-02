ارتفاع أسعار زيت الطعام اليوم الأحد عند تاجر الجملة

أسعار زيت الطعام اليوم الاحد.. شهدت اسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق ولدى تاجر الجملة، ارتفاعًا، وارتفعت أسعار زيت الأولين، كما قفزت زيت الصويا المكرر، و أيضًا بباقي الأنواع، كما صعدت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 55,000 جنيه للطن.

وقفز سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 52,000 جنيه للطن.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الاحد بالاسواق ولدى التاجر، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تشغل الرأي العام بالنسبة للاسواق المصرية حال تغيرها، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على القيمة السعرية لمختلف السلع، لاسيما أسعار زيوت الطعام، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الاحد لدى التاجر والاسواق المصرية

أسعار الزيت اليوم

وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات.

زيت الأولين

كما صعدت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 55,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة الخام

في حين شهد سعر طن زيت الذرة الخام استقرارًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 40,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وقفز سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 52,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وارتفعت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 48,000 جنيه للطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة.

وأضاف، أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.