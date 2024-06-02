فريق "هارلم جلوبتروترز" فى زيارة استثنائية لنادى سبورتنج

استضاف نادى سبورتنج فريق كرة السلة العالمي "هارلم جلوبتروترز"، وقدم استعراضا على ملعب الصالة المغطاة بنادي سبورتنج فيالإسكندرية وذلك على هامش زيارة الفريق العالمى فى اطار زيارته لمصر التي تنهى بعد غد الثلاثاء الموافق 3 يونيو الجارى فى اطار التبادل الثقافي والرياضي بين مصر وامريكا

وتضمنت عروض فريق "هارلم" الاستعراضي، حركات إكروباتية ساحرة نالت إعجاب الجماهير الحاضرة من خلال إظهار قدرات عالية علىالتحكم بالكرة والحركات الاستعراضية والخداع البصري.

وقد ابدى الفريق الامريكى رضاهم عن تجربتهم بمص أعضاء الفريق - في لقاء على هامش العرض - سعادتهم بالتواجد في مصر

ومن جانبه قال ممدوح حسنى نائب رئيس نادى سبورتنج " ان تجربة زيارة الفريق الامريكى تجربة فريدة بمصر ونادى سبورتنج خاصة وانالمباراة اقيمت بالصالة المغطاة بالنادى " مشيرا الى أهمية الرياضة بدعم السياحة الرياضية بين مختلف الدول

يذكر أن فريق هارلم جلوبتروترز "أيقونة عالمية" في مجال الترفيه العائلي ورياضة كرة السلة؛ حيث يملك تاريخا يمتد لأكثر من 90 عاما،قدم خلالها أكثر من 26 ألف مباراة استعراضية في 124 دولة ومدينة حول العالم