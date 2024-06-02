رئيس مدينة بورفؤاد يناقش استعدادات بدء امتحانات الثانوية العامة 

عقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بور سعيد، اليوم الأحد، اجتماعا، لمناقشة استعدادات المدينة لبدء امتحانات الثانوية العامة ، بحضور مديري مدارس بورفؤاد الثانوية بنات، والشهيد طيار أحمد أبو العطا الثانوية العسكرين بنين، والسادات الثانوية بنين.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، على أن هناك توجيهات مشددة من محافظ بورسعيد بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام ، موجها الأجهزة التنفيذية بالمدينة بالمرور على اللجان والتأكد من جاهزيتها، مشيرا توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات

تشكيل غرفة عمليات

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان مجلس المدينة لمتابعة الموقف أولاً بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب. للامتحانات، مشدداً على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين في كافة المدارس التي بها لجان الامتحانات و تكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وخلال الامتحانات، وفي المناطق المحيطة بالمدارس التي تجري بها الامتحانات.