الأحد 02 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تجري اختبارات لفتايات الشرقية في ختام البرنامج التدريبي

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، فعاليات اختبار نهاية الدورة التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة ، لـ 10 متدربات ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب بواقع 150 ساعة تدريبية ، وذلك بالوحدة التدريبية المتنقلة بقرية كفر شلشلمون بمنيا القمح.
وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، ومتابعة إجراء الإختبار العملي والنظري، ومن مميزات التدريب أنه مجانى ، وتحصل المتدربة على شهادة  إتمام التدريب المعتمدة من المديرية ، ويتم تنفيذه طبقا" لنظام الساعات المعتمدة ، وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الادارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، كما يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية ، ويتم توفير المستلزمات  والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً.
وقال أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، إن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن للالتحاق بفرص عمل لائقة ، أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، وتوفير مزيد من فرص التدريب بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والاستثماري لتحقيق هذا الهدف.


وأضاف مدير المديرية ، أنه حضر فعاليات الإختبار محمد عبدالجواد مسئول التشغيل الداخلي بمديرية العمل ، وناصر عبد الشفيع مدير مكتب عمل منيا القمح ، ومحمد عامر مفتش بمكتب عمل منيا القمح ، ومحمد الجبالي رئيس قسم التفصيل بوحدة التدريب المتنقلة.

الجريدة الورقية