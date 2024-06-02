وزارة العمل تجري اختبارات لفتايات الشرقية في ختام البرنامج التدريبي

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، فعاليات اختبار نهاية الدورة التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة ، لـ 10 متدربات ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب بواقع 150 ساعة تدريبية ، وذلك بالوحدة التدريبية المتنقلة بقرية كفر شلشلمون بمنيا القمح.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، ومتابعة إجراء الإختبار العملي والنظري، ومن مميزات التدريب أنه مجانى ، وتحصل المتدربة على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية ، ويتم تنفيذه طبقا" لنظام الساعات المعتمدة ، وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الادارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، كما يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية ، ويتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً.

وقال أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، إن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن للالتحاق بفرص عمل لائقة ، أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، وتوفير مزيد من فرص التدريب بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والاستثماري لتحقيق هذا الهدف.



وأضاف مدير المديرية ، أنه حضر فعاليات الإختبار محمد عبدالجواد مسئول التشغيل الداخلي بمديرية العمل ، وناصر عبد الشفيع مدير مكتب عمل منيا القمح ، ومحمد عامر مفتش بمكتب عمل منيا القمح ، ومحمد الجبالي رئيس قسم التفصيل بوحدة التدريب المتنقلة.