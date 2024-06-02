محافظ القاهرة: تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى ١٠ آلاف جنيه.



وأضاف محافظ القاهرة، أن هناك رقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

حظر اقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور



وأكد محافظ القاهرة حظر اقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال فترة العيد.



وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة .



وأكد د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه يطبق علي محال الجزارة القانون ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون ٥٣ لسنة ٦٦ الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة .



وتابع : بالنسبة للمواطن الذي يذبح الاضاحى في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤ ، وقانون النظافة ٣٨ لسنة ١٩٦٧وقد تصل العقوبة لـ ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع .



وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أنه سيتم الذبح طوال ايام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور كما يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أى مشكلات لحلها على الفور على الارقام الخاصة بمديرية الطب البيطري ٢٧٤٢٦٩٩٣ ، ٢٧٤٢٧٠٥٣ ، بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ١٩٥٦١ .

يذكر ان محافظة القاهرة ومدينة أنتاناناريفو وقعت مذكرة تفاهم بين الجانبين ، ومثل محافظة القاهرة في التوقيع السفيرة/ رباب سعيد سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية مدغشقر ، ومثل جمهورية مدغشقر رامانامبيتانا ريتشارد رئيس الوفد الخاص لبلدية أنتاناروفو الحضرية.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة جديدة للتعاون والتنمية والتبادل بين العاصمتين العريقتين مشيرًا إلى أن المذكرة تتضمن عدة مجالات رئيسية للتعاون المشترك بين الجانبين من بينها الثقافة، والتعليم، والاقتصاد، والسياحة، والبيئة.

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص القيادة السياسية على أن تكون الثقافة ناقلًا قويًا للترابط بين الجانبين، ورافدًا هامًا يعمق التآخي وتبادل الرؤى بين القاهرة بما تحمله من إرث ثقافي عريق ، وسائر العواصم الافريقية.



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه فيما يتعلق بقطاع التعليم، فانه سيتم تعزيز الشراكات بين الجامعات والمدارس، مع وجود تبادل بين الطلاب والمعلمين فى الجانبين.

كما أكد محافظ القاهرة انه فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي سيتم التخطيط لتقوية الروابط التجارية والاستثمارات الثنائية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مشاريع مبتكرة، في إطار رؤية الدولة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال، وأصحاب المشروعات الناشئة ، مؤكدًا ان اتفاق التعاون يتضمن ايضا التعاون المتبادل في قطاع السياحة من خلال تشجيع نمط السياحة المستدامة.



وأضاف محافظ القاهرة أن الاتفاق يتضمن أيضا دعم وتعزيز التعاون في القطاع البيئي من خلال مشاريع مشتركة تستهدف مواجهة التحديات البيئية المشتركة التي تواجهها العواصم الافريقية الكبرى.