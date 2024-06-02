تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شابين وتوثيق جريمتهم بالفيديو في المنوفية

قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تأجيل نظر قضية مقتل شابين على يد 7 متهمين، وتوثيق جريمتهم النكراء بمقطع فيديو، وذلك لعدم حضور الطبيب الشرعي لجلسة اليوم.

وكلفت هيئة المحكمة بطلب حضور كبير الأطباء الشرعيين للجلسة القادمة، من محاكمة المتهمين بقتل شابين بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية بسبب توك توك رمضان قبل الماضي.

وحضرت أسر المجني عليهما جلسات المحاكمة وسط حالة من الحزن، على فقدها شابين في مقتبل العمر بهذا الشكل المأسوي وبعد تعرضهما بوصلة تعذيب على يد المتهمين بالواقعة وتوثيق الضرب والتعدي عليهما بمقطع فيديو بشع.

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت نظر القضية لاستعداد الدفاع للمرافعة في القضية، التي آثارت جدلا واسعا وقت ارتكابها نظرا لبشاعتها، وتوقيت ارتكابها في شهر رمضان المبارك، حيث طالبت أسرة الضحيتين توقيع أقصى العقوبات على المتهمين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نجاح جهود فريق البحث المشكل بتوجيهات اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، في ذلك التوقيت وإشراف اللواء حسن النحراوي مدير المباحث الجنائية في ذلك التوقيت، في كشف لغز العثور على الجثمان والمتورطين في عملية قتله، حيث تبين أن الجثمان لشاب يدعى م، م، ع 25 عاما عامل من ذوي المعلومات الجنائية، مقيم قرية جنزور دائرة مركز بركة السبع.

سرقة توك توك

وبمناقشة المتهمين قرر المتهم الأول بوجود خلافات بينه وبين المجني عليه وأخر يدعى م، ع، س 20 عاما لسابقة قيامهما بسرقة توك توك خاص به، حيث استدرجهما وتعدوا عليهما باستخدام مطواه وعصا، وأحدثوا إصابتهما التي أدت إلى مقتل الأول وقام المتهمون بحمله وإلقائه في مكان العثور عليه بأرض زراعية بقرية بابل دائرة مركز تلا والمجاورة لقريتهم، وتخلوا عن المصاب الآخر، والذي توجه إلى مستشفى بركة السبع المركزي للخضوع إلى العلاج اللازم ولا يمكن استجوابه والذي توفي فيما بعد، فيما استعان المتهم الأول بباقي المتهمين لتنفيذ جريمته، وبعد الضبط أرشدوا عن المطواه والعصا المستخدمة.