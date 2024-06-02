وزارة العمل تنظم ندوة توعوية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالوادي الجديد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، ندوة للتوعية بالتنسيق بين وحدة المساواة بين الجنسين ، ومكتب عمل الراشدة بعنوان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة، وذلك بمقر الوحدة المحلية بقرية الراشدة ، لعدد 18 من العاملين بالوحدة.

ويأتي ذلك فى إطار السعى نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات، وذلك من خال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.



وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، إن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له ، لجميع العاملين بالمنشآت لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل ، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً ، لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.

وأضاف مدير المديرية ، أن المديرية مستمرة فى تنظيم ندوات للتوعية بأهمية تدريب الفتيات و التعريف بالمساواة بين الجنسين و من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها و اكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع ، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، وتحت اشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة (إدارة شئون المرأة) بالوزارة.