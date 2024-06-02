مديرية العمل بالمنوفية تشارك فى معرض الأسر المنتجة للسيدات

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، فى فعاليات معرض الاسر المنتجة للسيدات بالمنوفية ، وذلك بنادى أهلي قويسنا بمركز شباب قويسنا ، تحت رعاية اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.

وافتتح المعرض أبوابه للزوار يومى الاربعاء والخميس 29 ، 30 من شهر مايو الماضى ، من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً ، و قدم المعرض العديد من المنتجات والمشغولات اليدوية والصناعات الصغيرة والأدوات المنزلية ، والملابس وأدوات التجميل ، والمفروشات ، والصناعات اليدوية ، والمخبوزات والمأكولات المنزلية ، وبأقل الاسعار كنوع من الدعم لسيدات قويسنا وفتح أبواب للرزق للشباب والبنات وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، فى إطار مساهمة المديرية وأجهزتها فى الحد من معدلات البطالة بين الشباب ، ودعم المنتجات اليدوية، والصناعات الحرفية الصغيرة ، وجهودها المستمرة من أجل دعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصادياً ، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر ، ودخولها سوق الإنتاج ، من خلال فتح مشروعات صغيرة ، وتوفير فرص عمل لائقة لها.



وقال سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالإهتمام بتمكين المرأة اقتصادياً وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات ، وتدريب المرأة لتأهيلها وتنمية مهاراتها من خلال مراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً.

وأكد مدير المديرية، على ضرورة دعم المرأة المصرية ونشر ثقافة العمل الحر وزياده الإنتاج ، كما يقام المعرض تحت إشراف محمد ابو العينين رئيس مجلس إدارة النادى ، والمهندسة فتحية صقر نائب رئيس مجلس الادارة، حيث لاقى المعرض رواج وإقبال من الجماهير.

و أشادوا بالمنتجات والاسعار وقدموا الشكر للمنظمين على إتاحة هذه الفرص لتشجيع الشباب ومحاربة غلاء وجشع التجار .