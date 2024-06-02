وزارة العمل تشارك فى ندوة للتوعية بعنوان "المرأة شريك التنمية بالشرقية"

شاركت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، من خلال إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالندوة الموسعة تحت عنوان “المرأة شريك التنمية”.

وتناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات منها : التأكيد على دور المرأة بإعتبارها النواة الأولى للمجتمع ، والتأكيد على أن المرأة شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع ، وخلق بيئة متوازنة لتحقيق التنمية الشاملة ، ودعم المرأة وتأهيلها في مختلف المجالات السياسية والمجتمعية ، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف الي تأهيل وتمكين المرأة المصرية بمختلف المراكز والمدن والقري ، وعقد ندوات تثقيفية، للتعريف بأهم متطلبات المرحلة وسبل دعم مؤسسات الدولة ، ووضع آلية عمل داخل مراكز المحافظة في مقدمتها دعم المرأة المعيلة، من خلال التدريب، لريادة مشروعات متناهية الصغر للأسر الاولي بالرعاية ، وخطة عمل لتنفيذ العديد من الفاعليات والندوات التوعوية على سبيل المثال: دور المرأة في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة وضرورة الالتحام مع كافة المواطنين بمختلف قري ومراكز المحافظة ، وحماية المرأة من جرائم العنف بتطبيقات النقل الذكي ، يأتى ذلك في إطار التكامل مع منظمات المجتمع المدني.

وقال أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، إن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى كفلها قانون العمل ، مع الاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وتدريبها وتأهيلها وتنمية مهاراتها على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات ، ومساعدتها ودعمها من خلال التنسيق والتعاون مع الاجهزة والجهات المعنية على بدء مشروعاتها الخاصة.

وأضاف مدير المديرية أنه حاضر بالندوة: الدكتور زينب فهيم أمين امانة المرأة بالشرقية والمدير الإداري لمجمع عيادات مستقبل وطن، والدكتور شاكر عابدين أمين مساعد الحزب بالامانة المركزية بالشرقية ، بمشاركة أمينات المرأة بحزب مستقبل وطن بكافة مراكز المحافظة ، كما جرى الرد على كافة الإستفسارات ، والتأكيد على دور المرأة في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها الاسرة المصرية.