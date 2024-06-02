توزيع البطيخ بدلا من المشروبات الغازية في دورة كرة قدم بالمنوفية

تزامنا مع موجة الحر التي تشهدها البلاد تلك الفترة، أتخذ أهالي المنوفية عادة جديدة والتي اتخذها القائمون على دورة لكرة القدم، وهي توزيع البطيخ على المشاركين والجمهور بدلا من المشروبات الغازية، لتخفيف درجة درجات الحرارة.

توزيع البطيخ

وأكد حسام عاطف أحد المنظمين على دورة قرية الطرانة غرب بمركز السادات التابعة لمحافظة المنوفية، في حوار "لبوابة الوفد" على أن الدورة تشهد إقبالا كبيرا من الفرق، حيث يشارك 31 فريق من مراكز أشمون والسادات ومنوف، إضافة إلى فرق من محافظة البحيرة.

نصرة لأهلنا في فلسطين

وأوضح حسام عاطف، أن المنظمين للدورة ومع بدايتها اتخذوا قرارا بعدم الاستعانة بالمياه الغازية نظرا للمقاطعة مع المنتجات الداعمة لإسرائيل وتضامنا مع إخواننا في فلسطين ولتكن تلك اللافتة أقل ما يقدم من مشاعر تجاه القضية ونصرة لأهالينا في غزة.

توزيع 3بطيخات يومياً



وأشار الشاب المشارك في التنظيم إلى أنهم يأتون يوميا بـ3 بطيخات من الحجم الكبير، تكون باردة من الثلاجة، جاهزة على التوزيع على المشاركين والحضور من الجماهير، إضافة إلى عنب في بعض الأيام، لتقليل الشعور بالحرارة، ولاقت الفكرة استحسان كافة المشاركين.

وأضاف الشاب أنه كل يوم يتم لعب مبارتين، واختيار لاعبين وتسليمها تيشيرتين أحسن اللاعبين، وحضر حفل الافتتاح نخبة من أشعر اللاعبين من رموز الكرة المصرية على رأسهم الكابتن أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق ونجم نادي الزمالك، والكابتن محمد عمارة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وتشهد الدورة حضورا جماهيريا كبيرا.