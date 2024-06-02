ضبط أسلحة وذخائر داخل مسكن مسجل خطر في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسلحة نارية وذخائر داخل منزل مسجل خطر بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتوالى التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم التحفظ على كافة المضبوطات وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

ورد معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام صاحب محل محبوس على ذمة إحدى القضايا، بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بمنزله، حيث تم استهداف مسكن المتهم، وعثر بداخله على رشاش و2 خزينة - طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق اخرى القت الأجهزة الأمنية القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة لقيامه بالإتجار في المخدرات متخذا منن شقة بمنطقة السلام أول وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي وعثر بحوزته على كمية المخدرات قدرت قيمتها المالية بـ2,8 مليون جنيه تقريباً ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتوالي التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة) بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها ، ويتخذ من إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة السلام_أول مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وعثر بداخل الشقة المشار إليها على (40 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية- بندقية خرطوش- 2 خزينة وعدد من الطلقات - أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة- ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,8 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.