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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نظام كييف يرفع من وتيرة الاعتداءات باستهداف الأطفال والمدنيين في دونباس

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن النظام الأوكراني وداعموه يرفعون من وتيرة اعتداءاتهم باستهداف الأطفال والمدنيين في إقليم دونباس.


وقال ميروشنيك، الأحد إن هذه ليست الرسالة الأولي التي نقوم بإيصالها من أطفال دونباس، لدول العالم ممثلة بهيئة الأمم المتحدة دون أن يتغير شئ حتي الأن.


وأضاف أن روسيا، تأمل أن رسائل الأطفال للدول الصديقة قد يمكنها العمل على تغيير هذا الوضع ووقف هذا الإجرام المتمثل في نظام كييف وداعميه الذين يعملون على تدمير أوكرانيا بلدا وشعبا.


وكانت موسكو، استضافت أمس مؤتمرا بتنظيم من مفوضية حقوق الطفل الروسية لتسليط الضوء علي الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في منطقة دونباس جراء استهداف القوات الأوكرانية للأحياء المدنية في الإقليم، حيث بعث أطفال من دونباس رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لحثه على تفعيل الالتزام بالقوانين الدولية التي تؤكد على حماية الأطفال في مناطق الحروب والنزاعات.


وتبذل الهيئات الروسية المختصة جهودا حثيثة في توثيق جرائم نظام كييف وعرضها علي المؤسسات الدولية المختصة بحقوق الطفل.

 

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