محافظ الغربية يطمئن على امتحانات الثانوية الأزهرية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على متابعة أداء طلاب القسم الأدبي لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بمعاهد المحلة الكبرى للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وسط إجراءات مشددة لضمان سير الامتحانات بكل دقة ونظام، وذلك بحضور الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الازهرية.

وتابع محافظ الغربية، أداء الطلاب للامتحانات بمعهد المحلة الكبرى الثانوي بنين و معهد الإمام الشافعي النموذجي الثانوي بنين بالمحلة الكبرى

وأشاد محافظ الغربية، بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

ووجه محافظ الغربية، للطلاب كلمات التشجيع، موجهًا رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة الغربية دائمًا، كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

10 آلاف و400 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ومن جانبه، أشار الشيخ عبد اللطيف طلحة، إلي أن الامتحانات بدأت من السبت أول يونيو، وسوف تستمر حتى 15 يوليو بواقع يوم للعلمي ويوم للأدبي و أن عدد من تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية على مستوى معاهد المحافظة مايقرب من 10 آلاف و400 طالب وطالبة لعدد 169 معهدا علي مستوي المنطقة.