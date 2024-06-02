محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات والتجهيزات النهائية لامتحانات الثانوية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستقبال إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 والتي تبدأ الاثنين 10 يونيو للمواد التي لا تضاف للمجموع فيما تنتطلق امتحانات المواد الأساسية اعتبارًا من 22 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو 2024

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير عام الجهاز التنفيذي للخدمات ، وعلاء خضراوى مدير إدارة الامن بمديرية التربية والتعليم وعماد محمود مدير عام التعليم الثانوي ومدير مركز توزيع الأسئلة بالمديرية ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة .

وقال محافظ أسيوط إن إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام يبلغ 28 ألف و132 طالب وطالبة موزعين على 79 لجنة على مستوى المحافظة، لافتًا إلى تجهيز عدد 2 مقر لتقدير امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 لأوراق محافظات (المنيا – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – أسوان) وذلك بمدرسة ناصر الثانوية بنين وناصر الإعدادية بنين بمدينة أسيوط، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين جميع لجان السير أثناء فترة الامتحانات، وتوفير اجراءات السلامة والأمان به والالتزام بالإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة وتوزيعها على اللجان واستلام أوراق الاجابة وتجميعها وفقًا للوائح المنظمة لذلك، مؤكدًا على ضرورة التجهيز الكامل لمقر مركز توزيع الأسئلة بمديرية التربية والتعليم، مستمعًا إلى شرح من وكيل الوزارة ومدير مركز توزيع الأسئلة، لخطوات سير العمل به وتجهيزاته وتوفير إجراءات السلامة والأمان به، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة وتوزيعها على اللجان وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تجهيز لجان الامتحانات على مستوى المحافظة ،من حيث الإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول والانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم لجميع اللجان استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بالاضافة إلى تجهيز استراحة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتوفير كافة سبل المعيشة بها لإقامة رؤساء اللجان ونوابهم بها.

وأضاف اللواء عصام سعد، أنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافة المحيط الخارجي لها وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

اجراءات مديرية التربية والتعليم

واطمئن المحافظ – خلال الاجتماع - على الاجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم من استعدادات واجراءات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وخاصة توقيع بروتوكولات مع كافة القطاعات (مديرية الصحة – مديرية الأمن – مديرية التموين – الكهرباء) والتنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة فضلا عن بروتوكولات التعاون والتنسيق مع مديرية التموين وباقي الجهات المعنية.

من جانبه أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ 28132 طالب وطالبة موزعين على 79 لجنة، بالإضافة إلى لجنة مدرسة المتفوقين "stem" منهم 19056 طالب وطالبة علمي علوم، و1576 طالب وطالبة علمي رياضة، و7500 طالب وطالبة أدبي كما يبغ عدد المنتدبين على لجان السير 6259 ملاحظ و1247 مقدر درجات، وعدد الاستراحات للمراقبين 23 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى إنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ بالإضافة إلى تجهيز عرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.