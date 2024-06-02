أبطال ذوى الهمم يحصدون برونزية بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

حصد أبطال ذوي الهمم بنادى الصيد المصري طارق شلبى وعبد الرحمن علاء المركز الثالث فرق والميدالية البرونزية رجال داون.



كما أحرز اللاعب مروان ابراهيم المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات الفردى.

صور برونزية أبطال ذوي الهمم بنادي الصيد..



الجهاز الفنى والادارى :

رئيس جهاز الالعاب الفردية تامر خطاب،مدرب دكتور شريف ابو الليل،مدير ادارى دكتور محمد حسين.

نتائج ذوي الهمم ببطولة الجمهورية لألعاب القوى

حقق ذوى الهمم من ابناء نادى اصحاب الجياد ميداليات ذهبية ومراكز مختلفة ببطولة الجمهوريه لألعاب القوي المقامه علي ملعب (الميدان ) إستاد القاهره و ( المضمار ) وجاءت نتائج دفع الجله داون بنات (تحت ٣٠)كالتالى حيث حصلت اللاعبه ملك مجدي عبدلله علي المركز الأول بميداليه ذهب.



رمي الرمح داون بنين (عمومي ) واللاعب *محمد عبد الحي اليماني *علي المركز الأول بميداليه ذهب والمركز الثاني بميداليه فضه في قذف القرص.



اما فى قذف القرص داون بنين (عمومي )

قد حصل اللاعب محمد عادل الشنواني علي المركز الأول بميداليه ذهب والمركز الثاني في رمي الرمح بميداليه فضه وفى قذف القرص داون بنين (تحت ٢٠) "اول مشاركه "قد حصل اللاعب * براء هشام عبدلله * علي المركز الثاني بميداليه فضه وفى دفع الجله داون بنات ( تحت ٢٠) قد حصلت اللاعبه نور سعيد علي المركز الثاني بميداليه فضه والمركز الرابع في قذف القرص