حملات تفتيشية لسلامة الغذاء على الأسواق بمختلف المحافظات

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 15 حملة تفتيشية موسعة على 150 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 40 ألف قطعة حلوى بها غش تجاري، نصف طن رنجة يشتبه في صلاحيتها، تحرير 50 محضر نقص اشتراطات صحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 15 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

وتم تنفيذ 8 قرارات نيابة، وبناءً على قرار النيابة تم إعدام 500 كجم ينسون و 300 كجم شيكولاتة خام غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 190 محضر، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (لحوم، دواجن، ألبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 38 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمياط، كفر سعد، عزبة البرج، فاراسكور، الزرقا، كفر البطيخ).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 2 حملة تفتيشية على 12 منشأة غذائية بمدينة أبو حماد ومدينة بلبيس والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد بشن حملة على 5 منشآت غذائية أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وتم إعدام جميع تلك المنتجات.