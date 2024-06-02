نقص هائل في كافة أدوية الأمراض المزمنة بصيدليات الدقهلية

الأنسولين والمضادات الحيوية وأدوية الضغط على رأس القائمة

على الرغم من الإعلان عن زيادات في أسعار الأدوية إلا أن هناك نقصا شديدا في الدوية بمحافظة الدقهلية التي تعد من أكثر المحافظات استهلاكا للأدوية نظرا لكثافتها السكانية العالية، والغريب في الأمر أن النقص في الأدوية شمل أدوية الأمراض المزمنة وسط حالة من القلق الشديد بين المرضى نتيجة المعاناة اليومية في رحلة البحث عن الأدوية في الصيدليات التي ترد بشكل مستمر " بأن الأدوية بها نقص من الشركات المنتجة " !!

أبرز الأدوية

أبرز الأدوية التي تشهد نقصا في محافظة الدقهلية قائمة طويلة ، ويأتي على رأسها أدوية الأنسولين لمرضى السكر ، ثم كافة أدوية الضغط المنخفض بكافة أنواعها سواء الأقراص أو النقط ، وكذلك المحاليل وأدوية الروماتيزم المهمة ، إلى جانب كافة أنواع المضادات الحيوية وبدائلها ، كما انضمت للقائمة المضادات الحيوية للأطفال ، وكذلك بعض أدوية مرضى الكبد وأهمها " الألبومين " المهم جدا للمرضى والعديد من أدوية الكحة وبعض المسكنات .

مرض السكر

يقول عبد الرؤوف غانم بأنه يعاني من مرض السكر منذ سنوات وفوجىء منذ عدة أشهر باختفاء الأنسولين مما تسبب في سوء حالته ، فضلا عن معاناته اليومية للبحث عنه في كافة الصيدليات دون جدوى ، مشيرا إلى أن الصيدليات الكبرى أيضا اختفى بها الأنسولين ، فماذا نفعل ومن يتدخل لإنهاء معاناتنا .

أدوية الكبد

ويضيف أحمد محمد صادق بأن الجميع يعلم بأن هناك زيادة قادمة تم إقرارها في أسعار الأدوية ، إذا ماهو المبرر لاختفاء الأدوية من الصيدليات طالما سيتم زيادة الأسعار ؟

مشيرا إلى أنه أحد مرضى الكبد وظل يبحث عن " الألبومين " الضروري لعلاجه لمدة أسبوع كامل بدون جدوى ، ويطالب بسرعة توفير الأدوية خاصة لمرضى المراض المزمنة حتى ينتهي هذا الكابوس قريبا .

إختفاء البدائل

ويؤكد السيد إبراهيم بأن طبيب الأسنان وصف له مضاد حيوي لعلاج الالتهابات في الأسنان وبحث عنه في كافة الصيدليات دون جدوى ، وأضاف بأنه طلب من الصيدلي إحضار بديل إلا أن البديل للأسف الشديد كان غير متوفر أيضا ، مشيرا إلى أن المرضى يعيشون أياما صعب حاليا نتيجة عدم توافر الأدوية الحيوية ، فإلى متى ستستمر تلك المأساة .

معاناة مستمرة في البحث عن الأدوية