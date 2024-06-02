طلاب الأدبي يؤدون امتحاني الفقة والانشاء بالثانوية الازهرية

بدأت في التاسعة من صباح اليوم الأحد أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشعبة الأدبي بالثانوية الازهرية على مستوى الجمهورية بأداء امتحاني الفقة والانشاء .

إجراءات أمنية مشددة

وتشهد لجان معاهد الإسماعيلية الأزهرية إجراءات أمنية مشددة لتأمين سير العملية الامتحانية. وادى امس السبت طلاب القسم العلمي الامتحان بمادتي الفقه والحديث وسط حالة من الهدوء .

من ناحيته، قال الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية إنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته لتلقي أي استفسارات، ولإزالة أى عقبات تعوق العملية الامتحانية للشهادة الثانوية بشكل فوري.

وعقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية اجتماعا برؤساء وأعضاء مراكز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023، بحضور الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي، على التجهيزات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتنفيذ التعليمات الوارده من قطاع المعاهد الأزهرية، وشدد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على ضرورة التزام الجميع بمهام عملهم، على أكمل وجه، فيما يخص امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي ستبدأ السبت القادم للقسم العلمي، والأحد للقسم الأدبي لجميع المواد الدراسية، وشدد فضيلته على ضرورة مطابقة البيان العددي للطلاب مع العدد المدون على مظاريف أسئلة البوكليت، مطالبًا بضرورة التركيز والدقة والالتزام بالتعليمات المقررة للعملية الامتحانية وخاصة في تسليم مظروف أسئلة البوكليت لرئيس ووكلاء اللجنة دون غيرهما ومن يخالف ذلك سيتم إحالته للمساءلة القانونية.

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ويقول الشيخ محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات الامتحانات، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.

وبعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادت ستجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادت الشهادة الثانوية، وتم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تيسيرا لأبنائنا الطلاب في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.

يذكر ان عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي بلغ 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.