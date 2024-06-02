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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب ريال مدريد السابق : نمتلك شخصية البطل

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث باولو كامبوس المدرب المساعد الأسبق لفريق ريال مدريد الإسباني  ، عن تتويج الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره الألماني بوروسيا دورتموند.

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لاعب كرة ماء الأهلي : قدمنا موسمًا استثنائيًا

وقال مدرب الريال السابق خلال تصريحات في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي :

- دورتموند كان أفضل في الشوط الأول وأهدر 3 فرص محققة والريال لم يتوقع ذلك.

- اعتماد ريال مدريد في أغلب الشوط الأول كان على فينيسيوس جونيور ولكن دفاع دورتموند كان في الموعد أمام هذا اللاعب الخطير.

- التفاصيل الصغيرة التي يعتمد عليها ريال مدريد هي التي تؤهله للظهور بشخصية البطل في المباريات الكبرى.

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