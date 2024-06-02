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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب ريال مدريد السابق: التفاصيل الصغيرة حسمت تتويج الملكي بدوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد

أكد باولو كامبوس المدرب المساعد الأسبق لريال مدريد أن بوروسيا دورتموند كان أفضل في الشوط الأول مضيفا أن الأصفر أهدر 3 فرص محققة والملكي لم يتوقع ذلك.

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أنشيلوتي يعادل رقم زيدان التاريخي مع ريال مدريد

أضاف كامبوس: اعتماد ريال مدريد في أغلب الشوط الأول كان على البرازيلي فينيسيوس جونيور ولكن دفاع دورتموند كان في الموعد أمام هذا اللاعب الخطير.

وواصل: التفاصيل الصغيرة التي يعتمد عليها ريال مدريد هي التي تؤهله للظهور بشخصية البطل في المباريات الكبرى.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، بعد الانتصار على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في النهائي، سجلهما دانيال كارفاخال، وفينيسيوس جونيور.

وحصد أنشيلوتي مدرب ريال مدريد دوري أبطال أوروبا خمس مرات ليعزز رقمه كأكثر مدرب توج باللقب، بالإضافة لوصوله للقب السابع في تاريخه كمدرب ولاعب، ليتساوى مع اي سي ميلان، ويتفوق عليه فقط فريقه ريال مدريد في عدد مرات التتويج بدوري الأبطال.

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