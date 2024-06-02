تعرف على الإجراءات.. فتح قبول تظلمات الشهادة الإعدادية بالجيزة اليوم

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن فتح باب قبول طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، لمدة ١٥ يومًا.

تتضمن إجراءات التظلم، ما يلي:

1- يتوجه الطالب إلى شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

2- تسديد 35 جنيهًا عن كل مادة.

3-إحضار إيصال رسوم التظلمات.

4-إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها في فترة التظلمات.

5- يقوم الطالب بتسليم طلب التظلمات إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

6- يتم تحديد موعد للاطلاع على صور أوراق إجابة الطالب من قبل لجنة النظام والمراقبة.

7- يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا.

8- يحظر استخدام الهاتف خلال الاطلاع.

9- يؤخذ إقرار كتابي على ولي الأمر بأنه اطلع على صورة ورقة إجابة نجله مع إرفاق 2 صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

10- تعلن نتيجة التظلمات بمقر شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

وزير التموين: حصلنا على موافقة بإضافة المواليد وكورونا حالت دون التنفيذ



قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن وزارة التموين حصلت بالفعل على موافقة مجلس الوزراء بإضافة المواليد إلى البطاقات التموين وعددهم حوالى ٢ مليون مولود الا أن جائحة كورونا حالت دون التنفيذ نظرا لأنها كلفت ميزانية الدولة المليارات ، لذا قررنا إضافة المواليد لفئات معينة وهى أسر تكافل وكرامة وأبناء الشهداء والاسر الأولى التى ليس لها عائل أو ليس لها مصدر دخل

وأكد وزير التموين خلال لقائه مع الإعلامية لاميس الحديدى فى برنامج كلمة اخيرة أن الهدف من تحريك سعر الخبز المدعم هو ضمان استمرار الدعم وتحسين جودة الرغيف وليس كما تخلى عن سياسة الدعم مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي لم يطالب الحكومة المصرية تحريك سعر الخبز فقط يطالب بعدم زيادة الدين الخارجى .

واوضح وزير التموين ان الوزارة لم تتلق اي شكوي حتي الان من اي مواطن بشان صرف الخبز وقد بلغ اجمالى الكميات التى قام المواطنيين بصرفها اليوم من الخبز المدعم ٢٩١ مليون رغيف على مستوى الجمهورية مع العلم ان الاول من مايو الماضي تم صرف ٢٩٣ مليون رغيف اى ان تحريك يعر رغيف الخبزلم يؤثر على كميات الصرف،مؤكدا ان عمل المخابز يسير كالمعتاد من خلال صرف حصه المواطن من الخبز سواء ليوم او ثلاثة ايام دون اي تغير في حصة المواطن علي البطاقة التموينية بالاسعار والأوزان المقررة.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد في تصريحات سابقه اليوم، انتظام عمليات صرف الخبز للمواطنين بأكثر من الثلاثين ألف مخبز، وأشار إلى أن الوزارة تنتج يوميًا ما بين ٢٥٠ مليون رغيف خبز، و٢٧٠ ومليون، وأضاف أنه وجه مديري مديريات التموين بالمرور على المخابز وبقالي التموين ومستودعات لمتابعة صرف الدقيق التي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين علي بطاقه الدعم.

ونوه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية ثابتة ولم تتغير، وأشار إلى أن زجاجة الزيت على المنظومة ٣٠ جنيهًا للعبوة زنه ٨٠٠ جرام، والسكر ١٢.٦٠ قرش، والسكر الحر على البطاقة التموينية ٢٧ جنيهًا الكيلو.