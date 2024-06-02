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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

هزة أرضية تضرب إقليم تطوان في المغرب

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء يوم السبت عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.1 درجات على مقياس ريختر بإقليم تطوان شمالي المغرب.

وأوضح المعهد في بيان رسمي أنه تم تحديد مركز الهزة الأرضية بجماعة الحمراء، حيث وقعت نحو الساعة 3:44 الثالثة صباحا.

 

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة التي سجلت على عمق 72 كلم وقعت عند التقاء خط العرض 35.397 درجة شمالا، وخط الطول 5.939 درجة غربا.

 

ولم تكشف السلطات المغربية عن أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية حتى الساعة 15:55 بالتوقيت المحلي.

 

هذا وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت وفي الـ8 سبتمبر 2022، مخلفا 2960 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.

 

 

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