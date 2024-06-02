هالة صدقي تكشف سبب غيابها عن جمهورها(تفاصيل)

في عيد ميلادها

احتفلت الفنانة هالة صدقي بعيد ميلادها بمقطع فيديو شاركته على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام، وطالبت فيه جمهورها بالدعاء لها .

وقالت صدقي، في المقطع: "عدت سنة، السنة كان نصها الأولاني حلو أوي، كلها نجاحات وجوائز وحب وحاجات حلوة، والنص الثاني من 1 يناير كلها صدمات وسرقة واتصدمت في ناس وتجارب، علشان كده كنت مختفية لأني بحب أظهر وأنا كويسة علشان أديكم طاقة إيجابية، ادعولي السنة دي تعدي وأبقى كويسة، والحمد لله الستر والصحة والرضا أهم حاجة".

الهام شاهين تهنئ هالة صدقي بعيد ميلادها

شاركت الفنانة إلهام شاهين مع متابعيها على صفحتها الرسمية بانستجرام، جزء من لقاء قديم لها، وهي تتحدث عن صديقة عمرها النجمة هالة صدقي.

وقالت إلهام شاهين: "هالة صدقي أصيب خلق ربنا.. طيبة بشكل غير عادي، وهي أختى وأوقات بتبقى زي أمي، وهي بتديني نصايح وبتخلي بالها مني، وهي تعرف عيلتي كلها وصديقتهم، وبتغير عليا ودا من حقها وأنا كمان بغير عليها من أصحابها لو حسيت إنها هتفضل حد عليا".

بدايات هالة صدقي

بدأت هالة الإرتباط بالفن بعد عودتها إلى مصر مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل (لا يا إبنتي العزيزة) عام 1979، وكانت نقطة إنطلاقتها في مسلسل (رحلة المليون)، وتعتبر فترة ثمانينات القرن العشرين هي بداية شهرتها الحقيقية.

تنوعت أدوارها من الكوميديا إلى التراجيديا واشتركت خلال مشوارها الفني مع مجموعة مميزة من المخرجين فعملت مع المخرج عاطف الطيب في فيلم (الهروب)، و عملت مع المخرج يوسف شاهين في فيلمي (إسكندرية - نيويورك) و (هي فوضى)، وفي التلفزيون اشتركت بعدد من المسلسلات المعروفة مثل (أبيض وأسود، أرابيسك، رجل في زمن العولمة، زيزينيا الجزء الثاني).

آخر أعمال هالة صدقي

يعتبر مسلسل جعفر العمدة، هو آخر أعمال الفنانة هالة صدقي الدرامية، والذي عرض في موسم رمضان 2023، والعمل بطولة كل من: بطولة الفنان محمد رمضان، مي كساب، منة فضالي، زينة، إيمان العاصي، أحمد فهيم، دعاء حكم، منذر ريحانة، طارق النهري، أحمد داش، أحمد عبد الله، سلوى عثمان، لبنى ونس.