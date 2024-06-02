عضو مجلس الإداره: الاتحاد السكندري لم يحسم مصير مابولولو

أكد محمد احمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أن كريستوفاو مابولولو مهاجم الفريق لم يخضع للكشف الطبي في اي فريق كما تردد خلال الساعات الماضية.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : مابولولو لاعب مهم للغاية وما تردد عن قرب انتقاله إلى فريق جديد غير صحيح.

وأضاف : لم يسافر اللاعب إلى تركيا او قطر للخضوع للكشف الطبي وتركيزه مع منتخب بلاده لخوض مباريات الأجندة الدولية.

وشدد سلامة على أن طارق العشري المدير الفني للفريق له مكانة خاصة لدى الجميع وأن الضغوط في الأندية الجماهيرية كبيرة.