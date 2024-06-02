الصحة العالمية: استهداف مستشفيات غزة غير قانوني ويجب وقف الحرب (فيديو)

كشف كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، تفاصيل الأوضاع الصحية المأساوية في قطاع غزة، مؤكدًا ان الأمور تزداد سوءًا كل يوم.

وقال خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، السبت، إن الحرب في قطاع غزة تؤثر على الجميع ويجب إيصال المساعدات للفلسطينيين، موضحًا أن ما يحدث من عمليات عسكرية في محيط المستشفيات بغزة أمر غير قانوني.

وأشار إلى استمرارهم في دعم غزة، رغم التحديات التي يواجهونها للوصول إلى المستشفيات، لافتًا إلى أن الأمر كارثي في قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية ونقص الخدمات.

العدوان الإسرائيلي يخرج المستشفيات عن الخدمة

وتابع: "إنه حال استمرار العدوان الإسرائيلي ستخرج المستشفيات عن الخدمة؛ فنحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

ولفت إلى أن مستشفى الهلال في رفح، خرج من الخدمة قبل يومين بسبب النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية، قائلا: "بالتالي رفح ليس لديها أي مستشفى عاملة".

وتابع "إننا مستمرون في دعم قطاع غزة من خلال التنسيق مع المسؤولين المختصين من خلال الشاحنات القادمة من الخارج؛ إلا أن هناك الكثير من التحديات للوصول للمواطنين المحتاجين والمستشفيات".