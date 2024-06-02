مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.. نتائج الشهادة الإعدادية مبشرة

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية خلال الساعات القادمة لاعلان نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية

ومن المنتظر ان يقوم اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، بإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لاعلانها بالاسم ورقم الجلوس غدا الأحد، ثم إعلانها عبر المواقع الإلكترونية وفي المدارس

من جانبه قال الدكتور عربي أبو اليزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ان المديرية انتهت لجان تصحيح وتدقيق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 فى الإسكندرية من أعمالها، واضاف إن نتائج تصحيح المواد للشهادة الإعدادية جاءت مبشرة جدًا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات التعليمية التسع. موضحا: بلغت نسبة النجاح لمادة اللغة العربية 90.4%، أما اللغة الإنجليزية فقد بلغت نسبتها 91%، فيما بلغت نسبة الحاسب الآلي 95.5%، وبلغت نسبة الرياضيات في العينة نسبة 97% وكذلك مادة العلوم 97%، في حين أن الدراسات الاجتماعية بلغت 93.5%.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي المُعَد، لتدريب معلمات وموجهات رياض الأطفال، والذي انطلقت فعالياته امس السبت، بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز، ومجمع مدارس مصطفى النجار الرسمية لغات مميز، يستهدف تدريب 1264 معلمة وموجهة رياض أطفال.

وأوضح ابوزيد، خلال زيارته للبرنامج اليوم، بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وجلال عيد مدير عام شرق وعزة عبدالعليم مدير إدارة التدريب وأمال أبوزيد موجه عام رياض الأطفال ،أن المستهدف من البرنامج المعلمات والموجهات بمجال رياض الأطفال على مستوى الإدارات التعليمية الـ9.

وأشار إلى أنَّ التنمية المهنية المستدامة، ركيزة رئيسة في تطوير أداء العاملين لما فيه من تبادل الخبرات والتعرف على الاستراتيجيات الحديثة والأساليب المبتكرة في عمليتي التعليم والتعلم، مؤكدًا أنَّ التدريب يعزز الاحتفاظ بالموظفين والحفاظ على رضاهم، حيث يشعرون بأن المؤسسة تهتم بتطويرهم وتقديم الفرص للنمو المهني، ويحسن التدريب القدرات القيادية والتربوية للموظفين ويساهم في تحسين أدائهم في المواقف القيادية والتربوية، ويعزز الثقة والتفاعل الإيجابي بين الموظفين والإدارة، حيث يشعرون بدعم الإدارة لهم واهتمامها برفع مستواهم .

ولفت إلى أن برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي يركز على التشارك بين المعلم والمتعلم مثل العصف الذهني وتعلم الأقران والتعلم التعاوني وغير ذلك من الاستراتيجيات مما يسهم في تنمية مهارات الطفل، مُشيرًا إلى أهمية أساليب إدارة الصف لتحقيق أفضل وأعلى معدلات تحقيق الأهداف من نواتج التعلم .

وأكّد وكيل الوزارة على أنَّ التعلم القائم على الألعاب (GBL) هو استخدام الألعاب لتعزيز تجربة التعلّم ويمكن أن يساعد دمج الآليات القائمة على الألعاب والتصميم المرئي والتفكير في أي مقرر تعليمي المؤسسات على تحسين دافعية المتعلّمين وتفاعلهم ويكون المتعلّمون المتفاعلون أكثر إلهامًا وتفاعلا وأداءً مع أقرانهم من ناحية ومع المعلمين من ناحية أخرى.