يورو 2024 : النسخة الثامنة البرتقالي يتوج بلقبه التاريخي

توقعت جماهير المانيا بعد خروجهم المبكر من الدور الاول لبطولة كأس أوربا عام 1984 أن يثار منتخب الماكينة الألمانية لما حدث في بطولة عام 1988 لاسيما عندما تم منح المانيا الغربية شرف تنظيم البطولة لأول مرة في تاريخها .

كان القيصر فرانز بيكنباور على راس القيادة الفنية لمنتخب المانيا الغربية في النهائيات الأوربية بعدما قاد منتخب المانشفت الى نهائي كاس العالم للمرة الثانية على التوالي في بطولة المكسيك عام 1986 لكنه وبعد كأس العالم ادخل العديد من التعديلات على الفريق اضافت اليه المزيد من القوة بوجود المهاجم يورجن كلينسمان والمدافع يورجن كوهلر ولاعب الوسط توماس بيرتهولد بالأضافة الى عودة رودي فوللر لمستواه المميز مرة أخرى .

في غياب منتخب فرنسا ( حامل اللقب ) والذي فشل في تجاوز التصفيات كما هو معمول في نهائيات أمم أوربا بعدم التأهل الأوتوماتيكي لحامل اللقب كان منتخب ايطاليا بنجومه الشباب انذاك باولومالديني و جانيني و المهاجم جان لوكا فيالي هو التهديد الحقيقي لمنتخب المانيا في المجموعة الاولى وهو ما سارت به المباريات بالفعل .

فقد انتهت أولى مباريات المانيا الغربية امام ايطاليا بالتعادل 1/1 لينجح الفريقين فيما بعد في الفوز على اسبانيا والدانمارك على التوالي ويتاهلان سويا الى الدور نصف النهائي لكن تصدر المنتخب الألماني المجموعة بفارق هدف يتيم عن منتخب ايطاليا .

المجموعة الثانية كانت تضم منتخبا انجليزيا يعد بالكثير بعد نتائجه الرائعة في التصفيات لكن وفي بداية حملته في النهائيات سقط أمام منتخب جمهورية ايرلندا العنيد بقيادة مدربه جاكي تشارلتون بهدف لكن المنتخبين لم ينجحا في الوصول للدور نصف النهائي الذي شهد تأهل منتخبي الأتحاد السوفيتي وهولندا الى الدور نصف النهائي على الرغم من أن منتخب جمهورية ايرلندا كان قريبا للغاية من التأهل بعد أن كان متعادلا بدون اهداف مع منتخب هولندا حتى قبل نهاية مباراتهما بثمان دقائق وهو ما كان يعني تأهل الأيرلنديون بدلا من المنتخب البرتقالي الا أن هدفا من فيم كيفت الا أن البطال الحقيقيون لمنتخب هولندا الرهيب الذي قاده القدير رينوس ميشيلز كان ثلاثي نادي الميلان الأيطالي رود خوليت وماركو فان باستن و فرانك رايكارد .

فان باستن الذي كان بديلا في مباراة هولندا الأولى التي خسارتها امام أمام الأتحاد السوفيتي بقيادة الحارس العملاق رينات داساييف عاد في المباراة الثانية أمام منتخب انجلترا وسجل هاتريك تاريخي ادخل منتخب هولندا في المنافسة قبل مباراة ايرلندا الأخيرة بالمجموعة .

في الدور نصف النهائي كان منتخب الأتحاد السوفيتي متفوقا على منتخب ايطاليا بوضوح وفاز بهدفي أوليج بروتاسوف ليصعد الى المباراة النهائية .

الدراما الحقيقة كانت على ملعب هامبورج بين ألمانيا الغربية وهولندا عندما نجح منتخب هولندا في تخطى منتخب المانيا الغربية للمرة الأولى منذ 32 عاما على الرغم من أنتهاء الشوط الاول بتقدم منتخب المانيا الغربية بهدف من ركلة جزاء لوثر ماتيوس الا ان المنتخب البرتقالي تعادل في الشوط الثاني عن طريق رونالد كومان من ركلة جزاء قبل أن يسجل فان باستن هدف الفوز قبل النهاية ليثار منتخب هولندا لهزيمته في المباراة النهائية لكاس العالم عام 1974 .

المباراة النهائية كانت هولندية خالصة حيث تقدمت هولندا بهدف من ضربة رأس لرود خوليت الا أن التاريخ سيظل يذكر الهدف الثاني الذي سجل ماركو فان باستن بعدما تلقى كرة عرضية من أرونالد موهرين ليسدد كرة من زاوية مستحيلة في شباك رينات داساييف لتنطلق الفرحة في كل أنحاء هولندا وبالمانيا التي تحول اليها أكثر من 60% من الشعب الهولندي لمساندة منتخب بلادهم لتعويض خيبة أمل جيل الكرة الشاملة في أحراز لقب عالمي .



حقائق :

البطل : هولندا

الوصيف : الأتحاد السوفيتي

البلد المنظم : ألمانيا الغربية



فريق البطولة :

هانز فان بروكلين ( هولندا )

جوسيبي بيرجومي ( أيطاليا )

رونالد كومان ( هولندا )

فرانك رايكارد ( هولندا )

باولو مالديني ( أيطاليا )

جوسيبي جانيني ( أيطاليا )

لوثر ماتيوس ( ألمانيا الغربية )

يان فوترز ( هولندا )

رود خوليت ( هولندا )

جان لوكا فيالي ( أيطاليا )

ماركو فان باستن ( هولندا )

نتائج البطولة :

المجموعة الأولى :

ألمانيا الغربية – أيطاليا : 1/1

أسبانيا – الدانمارك : 3/2

ألمانيا الغربية – الدانمارك : 2/0

أيطاليا – أسبانيا : 1/0

أيطاليا – الدانمارك : 2/0

ألمانيا الغربية – أسبانيا : 2/0

المجموعة الثانية :

هولندا – الأتحاد السوفيتي : 1/0

جمهورية أيرلندا – أنجلترا : 1/0

هولندا – أنجلترا : 3/1

الأتحاد السوفيتي – جمهورية أيرلندا : 1/1

الأتحاد السوفيتي – أنجلترا :3/1

هولندا- جمهورية ايرلندا : 1/0

الدور نصف النهائي:

هولندا – ألمانيا الغربية : 2/1

الأتحاد السوفيتي – أيطاليا : 2/0

المباراة النهائية :

هولندا – الأتحاد السوفيتي : 2/0