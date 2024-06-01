سارة نخلة تحتفل بعيد ميلادها بصور مبهجة (شاهد)

احتفلت الفنانة والإعلامية السورية سارة نخلة بعيد ميلادها الـ 34 بجلسة تصوير جديدة شاركت منها مجموعة من الصور على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام، معلقة:" فتاة العيد ميلاد".

وظهرت نخلة بفستان متوسط الطول باللون الأصفر ويتميز بتصميم Off Shoulder من تصميم مصممة الأزياء "داليا زيان"، كما اختارت الميكب ارتست علياء علاء وضع ألوان تلائم إطلالتها ،فإختارت الألوان النود، ورسمت العينان بالكحل والماسكرا السوداء.

كما اختارت أن تكون أجواء جلسة التصوير بنفس اللون الفستان ، فكان الكعك والبالونات باللون الأصفر أيضًا.

من هي سارة نخلة

سارة نخلة فنانه سورية ولدت في الدمام بالمملكة العربية السعودية وعاشت فيها 13 سنه ثم عادت إلى سوريا واستكملت دراسة صيدلة هناك ثم انتقلت إلى مصر في عام 2013 , تزوجت من الفنان احمد عبد الله محمود 2015 .

رفض اهلها توجهها إلى الوسط الفني ولكنها وجدت تشجيع من والدتها ثم بدأت العمل كمذيعة ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال سوريا ومن بعدها ملكة جمال العرب، حصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2015، ووصيفة ملكة جمال العرب 2015 .

شاركت في أول عمل تمثيلي لها بعد ترشيحها من محمد الباسوسي رئيس لجنة تحكيم (ملكة جمال العرب) لمسلسل الدخول في الممنوع إخراج محمد النجار.

تعمل إلى الآن موديل فاشن شووموديل في كليبات اخرها زمن الحنية مع المغني موسى، كما كتبت أيضا بعض الاغاني وكتبت بعض حلقات سكيتش في المسلسل السوري «بقعة ضوء» وبرنامج CBM على شاشة ال MBC ، شاركت في برنامج اراب كاستينغ لعام 2015 .

سارة نخلة وعمليات التجميل

كشفت الفنانة سارة نخلة خلال لقائها في برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم مروة صبري خضوعها لعدد من عمليات التجميل وكانت أول عملية تقوم بها قبل دخولها الجامعة.

وقالت : “عملت تجميل كتير أوي ومعنديش مشكلة بتكلم وأقول، أنا أول واحدة يمكن من البنات في الفصل بتاعي قبل ما ادخل الجامعة عملت مناخيري لأنها كانت مضيقاني”.

وتابعت:" بعمل بوتكس كل 6 شهرو وفيلرز وكل حاجة، ولازم أقول لمتابعيني لأن البنات بتضايق وبتشوف صور الفنانات جميلة ومهما يعملوا مش بيوصلوا لنفس النتيجة لازم نقول بنعمل إيه عشان دا بيأثر على نفسية البنات".