وزير التموين : ندرس رفع سعر السكر التموينى إلى ١٨ جنيها

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا تغيير فى أسعار السلع التموينية مؤكدا أن تحريك سعر الخبز المدعم ليس له علاقة بتحريك سعر السلع التموينية.

وأضاف قيمة الدعم السلعى للفرد ٥٠ جنيها تسمح لاصحاب البطاقات بشراء زجاجة زيت بسعر ٣٠ جنيها وكيلو سكر بسعر ١٢.٦ جنبها وكيس مكرونة زنة ٤٠٠ جرام مؤكدا أن أسعار السلع التموينية لم تشهد اى تغيير خلال الفترة القادمة ،ما عدا سلعة السكر التى ندرس رفع سعرها إلى ١٨ جنيها الا أنه لم نحصل على الموافقة على تحريك سعر السكر حتى الآن ،مع العلم ان وزارة التموين تطرح السكر الحر ف المنافذ التموينية بسعر ٣٥ جنيها جاء هذا خلال لقائه مع الإعلامية لاميس الحديدى فى برنامج كلمة اخيرة

وأضاف وزير التموين إن كل السلع الأساسية متوفرة بمخزونات تصل لأكثر من ٤ أشهر، مشيرًا إلى إستمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.

وأكد المصيلحي، أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 1500 مخزن، قامت بتسليم منافذ السلع كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر.