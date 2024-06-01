بدء تشغيل قسم الحضانات وعيادة أطفال بحميات التل الكبير

اعلنت الدكتورة ريم صالح وكيل وزارة الشئون الصحية بالإسماعيلية اليوم السبت بدء تشغيل قسم الحضَّانات بمستشفى حميات التل الكبير بسعة 16 حضَّانة، بدعم من قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان.

وقالت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، خلال جولتها الميدانية اليوم بمستشفى حميات التل الكبير على بدء تشغيل قسم حضَّانات المستشفى رسميًا ويضم 16 جهاز حضَّانه، 5 أجهزة تنفس صناعى و6 أجهزة علاج ضوئي لعلاج الصفرا لدى الأطفال.



وأضافت أن القسم إستقبل أول حالة لطفل حديث الولادة اليوم ،وذلك بعد الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لتشغيل الأجهزة وتوفير وتدريب الأطقم الطبية للتعامل مع الأجهزة وحالات الأطفال المبتسرين وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالقسم.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة إلى أن تشغيل القسم كان يمثل مطلبا لأبناء التل الكبير طال انتظاره مما يسهم فى تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية وتلبية الاحتياج للحضَّانات بالمحافظة.

وتفقدت وكيل وزارة الصحة أيضًا بدء تشغيل عيادة أطفال مجهزة بإستقبال مستشفى حميات التل الكبير وتابعت تواجد فريق طبى متخصص وإنتظام سير العمل بالعيادة ،كما تفقدت عيادة العلاج الطبيعى وراجعت معدل التردد بالعيادة الصباحية والمسائية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتَقدم الدكتور أحمد موسي مدير مستشفى حميات التل الكبير بالشكر والتقدير لكل مَن ساهم من قيادات وزارة الصحة والسكان ومديرية الصحة بالإسماعيلية في تشغيل قسم الحضَّانات وإستحداث عيادة الأطفال بإستقبال مستشفى حميات التل الكبير وتطوير الخدمات الصحية بالمستشفى لتلبية إحتياجات المواطنين .

يأتى ذلك إستكمالًا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة لانتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

رافق وكيل وزارة الصحه بالإسماعيليه دكتورة رضوى جنيد مدير إداره الطب العلاجى بمديرية الصحة بالإسماعيلية.