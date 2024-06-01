في التصنيف الروسى RUR .. جامعة كفرالشيخ تتقدم 102 مركزاً عالمياً

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تقدم الجامعه في التصنيف الروسى RUR لعام 2024 حيث ارتفع تصنيف الجامعه 102 مركزا عالميا عن العام الماضى، واحتلت الجامعه المركز 798 عالميا من بين 1169جامعة على مستوى العالم، وحصلت الجامعه على المركز 6 محليا من بين 22 جامعة مصرية مصنفة.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن هذا التصنيف يقيس أداء الجامعات فى أربعة مجالات رئيسة وهي: التدريس، والبحث العلمي ، والتنوع الدولي، والاستدامة. حيث جاء ترتيب جامعة كفر الشيخ في مجال البحث العلمي المركز الاول محليًا و 508 عالميًا، وفي مجال التدريس حققت الجامعة المركز 13 محليًا و 1033 عالميًا، وفي مجال التنوع الدولى حققت الجامعة المركز الثامن محليًا و 695 عالميًا، وفي مجال الإستدامة جاءت الجامعة في المرتبة 13 محليًا و 1042 عالميًا، وقدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير لاعضاء هيئة التدريس على ما وصلت إليه الجامعة من التفوق والجهد المتميز المبذول في النشر الدولي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذا التصنيف تنشره وكالة تصنيف RUR موسكو، روسيا، والذي أنطلق عام 2010 ويقيس أداء أفضل الجامعات الرائدة بالعالم من 85 دولة وفقًا لعشرين مؤشر موزعين على أربعة مجالات رئيسة معتمدا على البيانات المقدمة من Clarivate Analytics، كما أشار إلى تبني الجامعة خطة استراتيجية متقدمة واضحة الأهداف للتواجد المميز محليًا وإقليميًا وعالميًا، وهذه الخطة يشرف على تنفيذها قطاع الدراسات العليا والبحوث.