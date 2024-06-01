أستاذ علوم سياسية: "بايدن يقول زي ما يقول.. إسرائيل لن تقبل بالانسحاب"

علق الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، على اقترح تقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن وطرح الإدارة الأمريكية لرؤية أو مقاربة للمفاوضات، موضحًا أن هذا الأمر شيء جيد بصرف النظر عن دعمهم الجانب الإسرائيلي.

وأوضح “فهمي”، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة “الحياة”، أن شعبية بايدن تنخفض بصورة كبيرة وفي صراع داخل الحزب وتحفظات على أدائه والانتخابات، مؤكدًا أن كل الرؤساء الأمريكيين السابقين قدموا رؤية أو مقاربة لحل الصراع ويبدو أن بايدن اقتبس بعض الألفاظ ويفعل هذا قبل ما الإدارة الحالية تنتهي دورته.

وشدد على أن تحركات الولايات المتحدة الأمريكية وجو بايدن الأخيرة تعد تسجيل لحضور الإدارة الأمريكية وهناك في الخلفية أمور مهمة من خلال دعوة الصين لمؤتمر دولي للسلام وقبلها روسيا وشعور الإدارة الأمريكية بأنه يمكنه النظر للملف بشكل آخر يجعلها تفكر في الأحداث، موضحًا أن نتنياهو يتبع استراتيجية الوقت ويراهن على أن الأمريكيين سيختارون ما بين رئيس سيئ وأسوأ وينظر للسيئ على أنه بايدن والأسوأ بالنسبة له ترامب، مؤكدا أن اسرائيل ستظل تناور في كل الأحوال لاستمرار الحرب على غزة.