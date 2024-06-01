القومي للمرأة: نعمل على توفير فرص عمل للمحافظات المعرضة للهجرة غير الشرعية

كشفت مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، تفاصيل مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، موضحة أنه يتم العمل في هذا المشروع بـ 4 محافظات وهم على خريطة الهجرة غير الشرعية، موضحة أنه تم اختيار محافظتين من الدلتا وآخرتين من الصعيد يتم العمل عليهم في هذا الإطار.

تصريحات المجلس القومي للمرأة

وأضافت “محمود”، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه يتم استهداف المناطق المعرضة للهجرة غير الشرعية، حتى نوفر فرص عمل ومشروعات مدرة للدخل للأسر، لأن من أحد الأسباب التى يلجأ إليها المسافرون هجرة غير شرعية هى الظروف الاقتصادية، وبالتالى نستهدف تحسين الظروف الاقتصادية.

وتابعت مى محمود، ركزنا على مجالين، مجال الحرف، لان المستهدف 7% سيدات و30% ذكور، أما المجال الثانى فهو الزراعى، موضحة أنه يتم التحسين من مهارة السيدات فى حرفة معينة، ولدينا مجموعات فى الأربع محافظات يعملون على تعليم السيدات الحرف والمهارات المختلفة، للمساعدة فى جلب دخل لهم.

أطلق المجلس القومي للمرأة اليوم حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، وذلك بقرى حياة كريمة بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 28 إلى 30 مايو الجاري، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر .

اكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة أن الحملة تهدف إلى نشر الرسائل الخاصة بتجريم ختان الاناث، والتوعية بأضراره الصحية والنفسية.

كما سيتم استعراض مبادرات المجلس لحماية المرأة من العنف، وخدمات وحدات المراة الآمنة.

كما تركز الحملة على نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب واطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

وتستهدف الحملة عددا من قرى" المبادرة الرئاسية حياة كريمة" بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية.