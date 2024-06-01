حقيقة رمي مقتنيات سمير صبري في الشوارع| مصادر تكشف تفاصيل نزاعات الورثة

حالة من الجدل والصدمة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فجر شخص يدعي هادي وهو الصديق المقرب للفنان سمير صبري، مفاجأة حول مقتنيات الراحل والتي تم إهدارها على الأرصفة، موضحًا أن عائلته هي التي ألقت بمقتنياته.

سمير صبري

صديق مقرب لسمير صبري يكشف تفاصيل رمي مقتنياته في الشارع

فجر هادي مفاجأة من العيار الثقيل حول خلافات سمير صبري مع أولاد عمه، وحقيقة رمي مقتنياته في الشوارع، وقال خلال تصريحات صحفية، إن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم شكلت لجنة بعد وفاة الفنان للاحتفاظ بمقتنياته، وكان من المفترض أن يأخذوها إلا أن الورثة استولوا على شقته وقاموا برمي مقتنياته على الأرصفة.

وأوضح الصديق المقرب لسمير صبري أن علاقة الفنان الراحل مع أولاد عمه، ليست أفضل حال وكان هناك قطيعة بينهم، ولكن بعد وفاته ونظرًا للحالة الاجتماعية لصبري وعدم زواجه وإنجابه أطفال، قام الورثة ببيع الشقة وإلقاء مقتنياته في الشوارع، وقد قال له النجم قبل وفاته " منتظرين إني أموت عشان يستولوا على حاجتي".

شقة سمير صبري

شقة سمير صبري

بوسي شلبي تستنجد بسبب مقتنيات سمير صبري

خلال حضورها ملتقى أرشفة الأعمال الفنية وذكريات الفنانين، تحدثت الإعلامية بوسي شلبي عن مقتنيات سمير صبري وكيف تم إلقائها بالشوارع.

وقالت بوسي شلبي، إن مقتنيات سمير صبري حاليًا توجد على الأرصفة، وهذا بعد دخول بعض الأشخاص الغرباء منزله، وهذا أمر لا يليق بالفن المصري.

شقة سمير صبري

كاتبة صحفية تكشف القصة الكاملة لرمي مقتنيات سمير صبري في الشوارع

في عام 2022، كشف الكاتبة الصحفية هبة محمد علي، تفاصيل واقعة رمي مقتنيات سمير صبري على الأرصفة وحقيقة نزاع الورثة على الإرث، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك :" الأزمة سببها النزاع على الإرث تفجرت بعد صدور إعلام الوراثة اللي أكد إن الراحل ليس له أبناء من صلبه، وإن الورثة الشرعيين خمسة من أبناء أبناء أعمامه، رمزي وإبراهيم عثمان قدري، وشريف وأيمن إبراهيم طاهر، ومحمد عبد المنعم طاهر، أما شقة المهندسين سبب النزاع فتقيم فيها منذ الوفاة نيللي وليلى بنات خالته، اللي بيقولوا إن الراحل كتبها باسمهم قبل ما يموت (مقربين من الراحل قالوا أنهم سمعوا سمير بيقول كده بس مش متأكدين إذا فيه ورق والتنازل تم فعلا ولا لاء)".

سمير صبري

وتابعت الكاتبة الصحفية :" ده اللي خلى باقي الورثة ينزلوا الإعلان ويعلنوا رغبتهم في بيع الشقة محل النزاع، والكرة الآن في ملعب ليلى ونيللي لو اظهروا ورق رسمي تبقى الشقة بتاعتهم، لو ما حصلش يبقى عليهم إنهم يسلموها للورثة الخمسة الشرعيين اللي وردوا في إعلام الوراثة، أما بالنسبة للمعلومة المتداولة أيضا على بعض المواقع بإنه باع شقة الزمالك فهي خاطئة أيضا، لأن ببساطة الشقة إيجار، وآلت للمالك بعد الوفاة (بواب العمارة أبلغني إن الراحل حضر قبل أيام من وفاته على كرسيه المتحرك علشان يدفع الإيجار)".