صحة قنا تعقد اجتماعاً مع القيادات الدينية لتعزيز الصحة الإنجابية

عقدت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بقنا، إجتماعاً موسعاً ضم مجموعة من علماء الأوقاف والكنيسة ومسؤولي الإعلام بالإدارات الصحية بهدف تعزيز المفاهيم الصحية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين مديرية الصحة والأوقاف والكنيسة بدعم من برنامج مصر لتعزيز الأسرة الذي تشرف عليه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي تنفذه هيئة جون سنو.

وأكد الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الإجتماع قدم عرضاً موسعاً لمفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمباعدة بين الولادات ودعم إستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى للحد من الزيادة السكانية.

وأضاف بدران، أن الندوة هدفت إلى رفع الوعي الصحي لدى كافة أفراد الأسرة والمجتمع حول أهمية تنظيم الأسرة ودورها في المساهمة في بناء الأسرة المصرية والتنشئة الصحية السليمة للأطفال والحفاظ على صحة الأمهات.

من جانبها أشارت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الندوة التي شارك فيها الدكتور أحمد عسران مدير مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا، قد عرضت وسائل تنظيم الأسرة المختلفة سواءً الهرمونية أحادية أو مركبة وكذا وسائل تنظيم الأسرة غير الهرمونية، وكيفية إستخدام تلك الوسائل والأنسب للسيدات، بالإضافة إلى عرض الأفكار المختلفة التي تساهم في نشر التوعية السكانية ومناقشة معوقات تنفيذ مشاريع التوعية وعرض الحلول المناسبة في تفادي تلك المشاكل.

وأضافت الشهير، إلى عرض الندوة لعدد من الأمراض المزمنة التي قد تصيب المواطنين كالضغط والسكر ومرض الزهايمر وكيفية التعامل الصحيح مع مثل تلك الحالات وطرق تجنبها .

يأتي هذا نتاجاً للمؤتمر العالمي للسكان الذي نظمته وزارة الصحة والسكان برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والذي دعا إلي ضرورة مواجهة الكثافة السكانية والحد من الزيادة المفرطة للسكان.

صحه قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة

وحذر المركز الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بقنا، المواطنين من تناول أو بيع سمك الأرنب أو "النفيخة أو القُراض" السامة والتي تعد من الأسماك الأكثر سُمية في العالم وتسبب الوفاة عقب تناولها بساعات.

وذكرت مديرية الصحة بقنا، أن ذلك النوع من الأسماك يتميز بالجلد الرمادي اللامع وأسنانها الحادة المدببة المنتفخة وهي تحتوي على غدد سامة تحت الجلد واللحم والكبد والأحشاء وأن أعراض التسمم لهذا النوع من الأسماك تظهر من خلال ضيق في التنفس غثيان ،قئ ، إسهال، هبوط في ضربات القلب وشلل في العضلات.

وأوضح الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن السُم الموجود في سمكة الأرنب هو سُم من نوع "تيترودوتوكسي" والذي يُعد من أخطر السموم على الإنسان وليس له أي أمصال مضاده حتى الآن.

من جانبه وجه الدكتور محمد بدران فرق إدارة الأغذية بالمديرية وجميع الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الأغذية ومحلات الأسماك لضمان التأكد من عدم تداول ذلك النوع من الأسماك .

ودعا المواطنين بضروره تحري الدقة حال شراء الأسماك والتأكد من سلامتها .