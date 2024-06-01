الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا: يجب أن يتقاسم السلطة بعد ضربة انتخابية

يتعرض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، لضغوط متزايدة بعد أن قاد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم إلى أسوأ نتيجة انتخابية له منذ 30 عاما، مما أجبره على تقاسم السلطة.

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم

مع جميع الأصوات تقريبا ، حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 40٪ - بانخفاض عن 58٪ في الانتخابات السابقة.

ويقول محللون إن هذا أقل من السيناريو الأسوأ الذي يخشاه الحزب والبالغ 45٪.

لطالما تجاوزت استطلاعات الرأي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي 50٪ منذ أول انتخابات ديمقراطية في البلاد في عام 1994 ، والتي شهدت تولي نيلسون مانديلا الرئاسة.

لكن التأييد للحزب تراجع بشكل كبير بسبب الغضب من ارتفاع مستويات الفساد والبطالة والجريمة.

وفي إشارة إلى أزمة تكاليف المعيشة وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، قالت امرأة لبي بي سي إنها صوتت لصالح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على مدى السنوات الـ 30 الماضية، لكنها دعمت التحالف الديمقراطي من يمين الوسط هذه المرة.

هذه النتيجة ليست جيدة، أردت أن يخرج من الحكومة، نحن بحاجة إلى إعطاء شخص آخر فرصة.

سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد ، حسبما فهمت بي بي سي.

وقال مصدر لبي بي سي، إن قيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، بما في ذلك الرئيس رامافوسا، تناقش حاليا الطريق إلى الأمام وتستعد لمحادثات ائتلافية معقدة.

خياراتها هي ائتلاف مع DA ، الذي يحتل المركز الثاني بنسبة 22 ٪ ، أو حزب uMkhonto weSizwe (MK) بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما ، بنسبة 15 ٪.

ويحصل مقاتلو الحرية الاقتصادية الراديكاليون على 9٪، لذا فإن ائتلافا من هذين الحزبين سيكون أقل بقليل من نسبة ال 50٪ المطلوبة.

ويجب أن يؤدي البرلمان الجديد اليمين الدستورية في غضون أسبوعين من صدور النتائج النهائية، وعادة ما يتم اختيار الرئيس الجديد في ذلك الوقت.

ويدعو كل من EFF وMK إلى الاستيلاء على الأراضي المملوكة للبيض وتأميم مناجم البلاد - وهي سياسات من شأنها أن تثير قلق المستثمرين الأجانب.

في هذا السياق أوضح عضو الكنيست إنه سيكون مستعدا للعمل مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ولكن ليس عندما يقوده رامافوسا.

وحل محل زوما كرئيس وزعيم لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي بعد صراع مرير على السلطة في عام 2018.

ويحتفل أنصار عضو الكنيست خلال الليل في ديربان، أكبر مدينة في معقل الحزب في مقاطعة كوازولو ناتال، تم تشكيل الحزب فقط في سبتمبر.

وأوضح رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي جويدي مانتاشي،أنه من غير المرجح أن يشكل حزبه تحالفا مع التحالف الديمقراطي، يجب أن يكون هناك "توافق سياسي" بين الأحزاب لتشكيل اتفاق ائتلاف.

بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، كانت سياساته لتمكين السود - التي تهدف إلى منح السود حصة في الاقتصاد بعد استبعادهم خلال حقبة الفصل العنصري - "غير قابلة للتفاوض".

وأضاف أنه سيتعين على أي شريك في الائتلاف الموافقة على مشروع قانون التأمين الصحي الوطني (NHI) ، الذي يعد برعاية صحية شاملة للجميع ، والذي تم توقيعه ليصبح قانونا في وقت سابق من هذا الشهر.

يعارض DA كلا من NHI وسياسات تمكين السود في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

على الرغم من إحجام حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عن التحالف مع التحالف الديمقراطي ، إلا أن زعيمه جون ستينهويزن لم يستبعد الفكرة.