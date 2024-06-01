جنوب إفريقيا| ماليما: حزب زوما جعل الانتخابات صعبة بالنسبة لنا

قال يوليوس ماليما، رئيس حزب EFF الراديكالي في جنوب أفريقيا، إن اعترف ليدر بأن انتخابات 2024 لم تكن «سهلة» للحزب.

انتخابات جنوب أفريقيا

وأضاف ماليما، أنه كان يقاتل ، ليس فقط ضد الحزب الحاكم ، ولكن ضد العديد من دمى مؤسسة رأس المال العنصري الأبيض الموجودة كأحزاب سياسية وفي منصات إعلامية مختلفة."

حزب معارض في جنوب أفريقيا

وتظهر النتائج أن الجبهة فقدت مكانتها كثاني أكبر حزب معارض في جنوب أفريقيا، وفقا لاستطلاعات الرأي. 9٪ من الأصوات وراء الحزب الجديد uMkhonto weSizwe (MK) ، بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما.

وأشار ماليما، إلي إن EFF عانت على يد عضو الكنيست في كوازولو ناتال ، مقاطعتا مبومالانجا وغوتنغ، ومع ذلك ، فإننا نثني على شعب جنوب إفريقيا لتصويته حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من الأغلبية الحاكمة.

وتابع رئيس حزب EFF الراديكالي في جنوب أفريقيا، أن سيكون البرلمان الآن في وضع أفضل كممثل حقيقي لشعبنا ، وليس منصة لحماية النخبة السياسية للطبقة الحاكمة."

وحدد بعض الشروط لدخول مؤسسة الحدود الإلكترونية في ائتلاف - بما في ذلك مصادرة الأراضي.

وهو يجيب حاليا على أسئلة الصحفيين وقال إن الجبهة مستعدة للتحدث وإن حزب الائتلاف المفضل لديها سيكون حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لأن حركة التحرير السابقة تعرضت للتواضع.

نريد العمل مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، لأن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عندما يتعرض للخطر ، فإنه ليس متعجرفا".

وأضاف ماليما أنه لن يستقيل: "لن أذهب إلى أي مكان".

حدد زعيم مقاتلي الحرية الاقتصادية الراديكاليين في جنوب إفريقيا (EFF) الشروط التي بموجبها سيشكلون ائتلافا مع المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC).

الحرية الاقتصادية الراديكاليين في جنوب إفريقيا

وقال جوليوس ماليما إن مطالبه تشمل مصادرة الأراضي المملوكة للبيض دون تعويض.

واعتبر ذلك "مبدأ أساسيا" لحزب الجبهة الإلكترونية، وقال إن الحزب لن يساوم على أي محادثات مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

واوضح: "هناك بعض الأشياء الأساسية التي تكسر الصفقات، مضيفًا أن مؤسسة الحدود الإلكترونية تريد "العمل مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي".

وأضاف ماليما: "إذا كان هناك حزب واحد يمكننا العمل معه، فهو حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لأنه عندما يتكون حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، فإنهم ليسوا متعجرفين، يمكنك العمل معهم".

خسر EFF المركز الثالث في الانتخابات أمام حزب الرئيس السابق جاكوب زوما الجديد ، uMkhonto weSizwe (MK).

كان كريما في رده، ووصف أداء عضو الكنيست بأنه جدير بالثناء وحاسم".

فاز التحالف الديمقراطي (DA) بأغلبية ساحقة في الأصوات التي أدلى بها مواطنو جنوب إفريقيا الذين يعيشون في الخارج - 75.3%.

التحالف الديمقراطي (DA) فى جنوب أفريقيا

هذه ليست مفاجأة بالضرورة لأن الحزب يحصل على الكثير من دعمه من المجتمع الأبيض في البلاد ، إلى جانب مجموعات الأقليات الأخرى.

وحصل مقاتلو الحرية الاقتصادية الراديكاليون على 4.4 في المئة من الأصوات في الخارج بينما حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على 3.92 في المئة فقط.