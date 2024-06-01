دراسة: الموسيقى تساعدك على التعافي بعد الإصابة بالسكتة الدماغية

أجرى العلماء دراسة ووجدوا أن الاستماع إلى الموسيقى أو العزف على أي آلة موسيقية يمكن أن يساعدك على التعافي بشكل أسرع بعد السكتة الدماغية ووفقا للأطباء، في مثل هذه اللحظات يتم تحفيز الدماغ ويتحسن مزاج الإنسان.

كان جوهر الدراسة هو أن المتطوعين الذين أصيبوا بسكتة دماغية تم إعطاؤهم موسيقى للاستماع إليها، أو طُلب منهم تعلم العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، سواء كانت الطبول أو لوحات المفاتيح.

وأظهرت التجربة أنه في هذه اللحظات تحسن مزاج الناس وأصبحوا قادرين على التركيز بشكل أفضل وبالإضافة إلى ذلك، تحسنت المهارات الحركية اليدوية.

كما لاحظ الخبراء، بعد السكتة الدماغية، يواجه المرضى مشاكل مثل ضعف النطق ومشاكل الذاكرة والاكتئاب والقلق وبعد العلاج بالموسيقى، لاحظ الأطباء تحسنا لدى 139 من أصل 177 مريضا.

ما لا تعرفه عن السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع أو تقل إمدادات الدم عن جزء من الدماغ وويمنع ذلك أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية.

وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق. هناك نوع آخر من السكتات الدماغية هو السكتة الدماغية النزفية وتحدث عند وجود تسريب أو تمزق في أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ما يسبب نزفًا في الدماغ ويؤدي الدم إلى زيادة الضغط على خلايا الدماغ وإتلافها.

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة. ومن الضروري الحصول على العلاج الطبي على الفور وإذ يمكن أن يؤدي الحصول على المساعدة الطبية الطارئة بسرعة إلى تقليل تلف الدماغ ومضاعفات السكتة الدماغية الأخرى.

يوجد سببان أساسيان للسكتة الدماغية. تحدث السكتة الدماغية الإقفارية بسبب انسداد أحد الشرايين في الدماغ بينما تحدث السكتة الدماغية النزفية بسبب وجود تسرب أو تمزق بأحد الأوعية الدموية في الدماغ قد يحدث لدى بعض المرضى انقطاع مؤقت لتدفق الدم إلى الدماغ، وهو ما يُعرف باسم النوبة الإقفارية العابرة ولا تسبب هذه النوبة أي أعراض دائمة.

السكتة الدماغية الإقفارية هي أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا، وتحدث عند تضيُّق الأوعية الدموية في الدماغ أو انسدادها، ويؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق الدم، المعروف باسم الإقفار.